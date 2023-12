Padrona disperata col cane esanime in strada, agenti lo portano in clinica veterinaria con la volante Un equipaggio della polizia in servizio nel giorno di Santo Stefano si è reso protagonista di un soccorso a un cagnolino che si era sentito male improvvisamente mentre passeggiava in strada con la sua padrona a Padova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

261 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soccorso d'urgenza per una volante dalla polizia di Padova nei giorni di Natale. Un equipaggio in servizio nel giorno di Santo Stefano, infatti, si è reso protagonista di un soccorso a un cagnolino che si era sentito male improvvisamente mentre passeggiava in strada con la sua padrona. È accaduto nel primo pomeriggio del 26 dicembre scorso nella centralissima piazza di Prato della Valle dove gli agenti hanno caricato l'animale e la proprietaria, accompagnandoli subito in una clinica veterinaria per le cure del caso.

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti, in servizio in zona, è stato il capannello di persone che si era radunato attorno alla donna e al suo cane nel tardo pomeriggio di Santo Stefano. Quando si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo, gli agenti hanno visto una signora disperata e in lacrime col proprio cane di piccola taglia in braccio che non sembrava dare segni di vita. La donna ha spiegato che il proprio cagnolino era svenuto improvvisamente e ha chiesto di poter essere aiutata in qualche modo.

Vista la necessità di cure veterinarie urgenti per il cane e la giornata festiva e dato che la donna non disponeva di un’auto che potesse permetterle di portare in breve tempo l'animale dal veterinario, i poliziotti hanno deciso di agire in prima persona. Hanno fatto salire la 51enne sulla Volante con il proprio cane e l'hanno accompagnata subito presso una clinica veterinaria all’Arcella dopo essersi assicurati che fosse aperta.

La clinica infatti è stata avvisata dell’imminente arrivo della Volante col cane tramite la Centrale Operativa della Questura. L'animale quindi è stato preso subito in carico e rianimato dai veterinari. Il trasporto della volante si è rivelato così decisivo e alla proprietaria del cane non è rimasto che ringraziare gli agenti per il soccorso.