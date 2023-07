Padova, stalker investe un carabiniere per tentare la fuga, il collega gli spara: morto l’aggressore Un uomo ha investito un carabiniere nella giornata di oggi, venerdì 14 luglio, a Padova. Il collega dell’agente ferito ha dato il via a una sparatoria nel tentativo di fermare il killer, accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo ha investito un carabiniere con la sua auto prima di tentare la fuga. Stando a quanto reso noto, il killer era stato fermato per un controllo dalle forze dell'ordine dopo una segnalazione per stalking. Il tutto è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia a Padova, dove vive l'ex moglie dell'investitore.

Lo stalker avrebbe prima investito il carabiniere e poi dato il via a una sparatoria con un collega dell'agente travolto. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dei fatti. Stando alle prime informazioni, lo stalker e il carabiniere investito sarebbero stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'uomo che ha aggredito l'agente è morto poco fa in ospedale.

Secondo quanto riferiscono fonti investigative a Fanpage.it, l'uomo avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla ex deciso dal giudice. Per questo motivo è scattato l'intervento dei carabinieri. Mentre uno degli agenti era intento a scrivere il verbale, l'uomo è salito sul suo furgone e ha travolto il carabiniere.

Lo stalker sarebbe poi sceso dalla vettura armato di coltello e per questo l'altro carabiniere avrebbe sparato. Almeno 3-4 colpi, secondo i testimoni. L'uomo è rimasto ferito dagli spari ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni, dove è poi deceduto. Condizioni di salute critiche anche per il poliziotto investito, che attualmente è ricoverato in codice rosso. Il militare che ha aperto il fuoco è in ospedale in stato di shock, ma non ha riportato ferite.

Lo stalker era un uomo di 55 anni con precedenti penali. Il carabiniere travolto dal mezzo pesante ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l'auto di servizio.

In aggiornamento