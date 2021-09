Padova, Henry scompare a 18 anni. L’ultimo messaggio Whatsapp: “Ciao ragazzi, non so se mi rivedrete” Henry Amadosun, 18enne di Cadoneghe, aveva trascorso la serata di sabato con i coetanei, domenica l’inizio delle ricerche lungo il Brenta. Trovata la bicicletta del ragazzo. “Ciao ragazzi, non me ne vogliate. Non so se mi rivedrete ancora, vi voglio bene per sempre” il suo ultimo messaggio nella chat con gli amici.

A cura di Biagio Chiariello

Sono ore di apprensione a Cadoneghe per Henry Amadosun, 18 anni, scomparso sabato notte. Prima di far perdere le proprie tracce, il giovane di origini nigeriane (è nato in provincia di Padova, dove i genitori sono arrivati) ha inviato agli amici un messaggio in una chat di Whatsapp: “Ciao ragazzi, non me ne vogliate. Non so se mi rivedrete ancora, vi voglio bene per sempre".

Henry abita a Cadoneghe insieme alla mamma Clara e 2 fratelli. Il papà lavora in Germania. "Henry è uscito nel pomeriggio di sabato – racconta la madre – mi ha detto che andava dagli amici. E poi non l’ho più visto. Non so cosa sia potuto accadere. È un ragazzo bravo, disponibile, aiuta in famiglia e anche a scuola non ci sono problemi. Non mi so spiegare questa scomparsa".

Il ragazzo era uscito in sella alla sua bicicletta per raggiungere gli amici alla sagra di Mejaniga. Il mezzo a due ruote è stato ritrovato abbandonato a Cadoneghe Vecchia. Per tutta la giornata di ieri, domenica 19 settembre, militari e Vigili del Fuoco hanno effettuato le ricerche del 18enne in alcune zone di Padova, Vigodarere e il fiume Brenta, purtroppo senza esito, complici anche le forti piogge del fine settimane.