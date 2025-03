video suggerito

Ospita in casa un'amica della moglie defunta che era stata sfrattata: lei lo accoltella, è gravissimo Un uomo di 67 anni è stato accoltellato in casa a Preganziol, in provincia di Treviso, da un'amica della defunta moglie per cause ancora da chiarire. La donna, incensurata, in stato di fermo.

A cura di Susanna Picone

immagine di repertorio

Un uomo di 67 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo che una donna lo avrebbe accoltellato in casa. Siamo a Preganziol, comune nella provincia di Treviso. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo finito in ospedale in gravi condizioni è un 67enne italiano, vedovo, che sarebbe stato accoltellato in casa da una donna di 56 anni che lui aveva deciso di ospitare.

La donna, anche lei italiana e incensurata, è attualmente in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Treviso. Stando a quanto si apprende, sarebbe un’amica della moglie defunta della vittima. Il 67enne, secondo le prime informazioni trapelate, da qualche mese l’aveva accolta in casa perché lei aveva subito uno sfratto ed era rimasta senza un tetto sopra la testa.

Ma questa sera, sembrerebbe al culmine di una violenta lite scoppiata tra i due per motivi ancora da accertare, lei lo avrebbe accoltellato. Nonostante una ferita all'altezza del torace, l’uomo è riuscito comunque a chiamare autonomamente il Suem 118 che l'ha portato all'ospedale di Treviso: in prognosi riservata, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

La donna, attualmente in caserma, lo avrebbe colpito con un coltello da cucina che è stato sequestrato dai carabinieri di Mogliano Veneto chiamati sul posto dagli operatori sanitari.