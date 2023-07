Orsa incrocia due cacciatori e li insegue in Trentino, giovane trascinato giù dall’albero e ferito I due sono stati inseguiti dall’animale dopo un incontro casuale lungo un sentiero tra i boschi. Uno è riuscito a fuggire, al secondo invece è andata peggio perché l’orsa lo ha raggiunto sopra un albero e lo ha fatto cadere.

A cura di Antonio Palma

Brutta disavventura oggi per due cacciatori trentini che hanno avuto un incontro molto ravvicinato e pericoloso con un’orsa infuriata mentre erano in escursione nei boschi che portano verso malga Avalina, nel territorio di Roncone. I due sono stati inseguiti dall’animale dopo un incontro casuale lungo un sentiero tra i boschi e costretti a una fuga repentina. Mentre uno è riuscito a sfuggire, per il secondo invece è andata peggio perché l’orsa lo ha raggiunto sopra un albero e lo ha fatto cadere causandogli diverse contusioni.

Come ricostruisce la stessa provincia di Trento, l’incontro tra orsa e cacciatori nelle prime ore della mattinata di domenica, poco dopo le 6, a monte dell’abitato di Roncone. La coppia precedeva lungo il sentiero Mandrel che porta a malga Avalina e dunque era lontana dal paese quando ha incrociato per caso l’orsa che si è subito innervosita. L’animale femmina infatti era accompagnato da un piccolo che dormiva e probabilmente ha temuto per il cucciolo.

I due uomini, di fronte all’orsa hanno gridato e sono fuggiti immediatamente. Uno dei due si è precipitato lungo il sentiero da dove proveniva riuscendo ad allontanarsi mentre il compagno ha cercato rifugio arrampicandosi su un albero. L’orsa però lo ha raggiunto e lo ha agganciato ad una ghetta facendolo cadere al suolo. Fortunatamente poi si è allontanata col suo cucciolo senza attaccare.

Il giovane nella caduta ha impattato su una pietra e ha rimediato una contusione al costato. Dopo l’allarme, è stato trasportato all’ospedale di Tione per le verifiche del caso. Sul posto è intervenuta quindi l’unità cinofila del Corpo forestale, che ha compiuto i necessari sopralluoghi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio ed per recuperare l’attrezzatura abbandonata dagli escursionisti.

L’area è nota per la presenza di orsi ed è presente la segnaletica che indica di fare attenzione. Come ricorda la Provincia di Trento, in queste zone è importante muoversi in modo che la nostra presenza possa essere percepita in anticipo dal plantigrado. Per muoversi in sicurezza nei boschi del Trentino è utile inoltre consultare la mappa che permette di conoscere le aree del Trentino in cui è stata segnalata la presenza di femmine di orso accompagnate da cuccioli che possono rivelarsi pericolose.