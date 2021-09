Orrore a Macerata: in casa i corpi decomposti di madre, padre e figlio I corpi erano riversi a terra in diversi punti dell’abitazione di famiglia, una villetta in zona Borgo Santa Croce a Macerata. Tutti e tre erano in avanzato stato di decomposizione. Inoltre al momento dell’ingresso i pompieri hanno trovato accesi i termosifoni e questo fa pensare che il decesso risalga a vari mesi fa.

A cura di Antonio Palma

Orribile scoperta nelle scorse ore a Macerata dove all’interno di un’abitazione privata sono stati rinvenuti i corpi senza vita e in decomposizione di una intera famiglia composta da padre, madre e figlio, tutti adulti. Le vittime sono Eros Canullo, di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Maria Angela Moretti, di 75, e il figlio Alessandro Canullo, di 54 ani. I loro corpi erano riversi a terra in diversi punti dell’abitazione di famiglia, una villetta isolata in zona Borgo Santa Croce a Macerata. Secondo le prime notizie, i decessi potrebbero risalire addirittura a mesi fa ma nessuno in tutto questo tempo si era accorto di loro.

A lanciare l’allarme è stato un parente delle tre vittime che abita fuori regione. L’uomo aveva cercato di contattarli ripetutamente via telefono negli ultimi giorni ma senza successo così alla fine ha deciso di rivolgersi le forze dell’ordine facendo scattare l’allerta. Quando la polizia è accorsa sul posto e ha scoperto che nessuno rispondeva al citofono ha chiamato i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso facendo la terribile scoperta. I tre cadaveri erano sparsi per la casa come se fossero morti i momenti diversi. Il corpo del padre era in bagno, quello della madre sul letto in camera e quello del figlio a terra, vicino al letto.

Tutti e tre erano in avanzato stato di decomposizione. Inoltre al momento dell’ingresso i pompieri hanno trovato accesi i termosifoni e questo fa pensare che il decesso risalga a vari mesi fa. Del resto i due coniugi erano molto anziani mentre il figlio era invalido e aveva da anni problemi di deambulazione dopo un incidente stradale. Sul luogo go del ritrovamento anche il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Da un primo esame esterno dei corpi non sono stati rivenuti segni evidenti di violenza. Per questo al momento la causa di morte sembra più legata a una disgrazia.