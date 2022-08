Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022: Leone e Sagittario innamorati Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Ferragosto, dal 15 al 21 agosto 2022, saranno i segni di fuoco a ritrovare la dolcezza e la voglia di coccole. Per il sesso, invece, rivolgersi ai segni di terra.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022: Venere è ufficialmente entrata nel segno del Leone. Marte, invece, è trigono (cioè in sintonia) a Plutone. Insomma che sia amore o che sia altro, tutto viene vissuto con passione intensa e desiderio di conquista.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Esagerare sarà la parola d’ordine, soprattutto per i segni di terra che si trovano a godere di questa dose di passione. L'amore più dolce invece sarà tutto dei segni di fuoco.

12. Scorpione

Il tuo unico desiderio per questa settimana di vacanza sarà quello di offrirti volontario per farti seppellire da tutti i minorenni disponibili sotto la sabbia in spiaggia. Qualsiasi cosa pur di non dover fare conversazione sotto l’ombrellone. Al pranzo di Ferragosto fingerai un improvviso mal di pancia pur di svignartela.

Leggi anche L’oroscopo del 9 agosto 2022

11. Acquario

Sei simpatico come il traffico in autostrada il giorno di Ferragosto! Intransigente come il menù a prezzo fisso e con nessuna voglia di intrattenere alcun rapporto sociale Aanche nei viaggi in macchina ti proponi volontario per stare sul sedile di dietro e fingere di non sentire i discorsi nell'abitacolo a causa dell’autoradio troppo alta.

10. Bilancia

Nonostante il decimo posto nella classifica dei segni più fortunati della settimana, direi che le cose iniziano a migliorare. Si sa però che tu vai a rilento (a causa di Saturno che ti cntraddistingue) e ancora per questa settimana ti porti dietro uno zaino di lamentele che spargi piano piano attorno come la pr della discoteca fa con gli inviti per la serata.

9. Gemelli

Ti stai praticamente preparando ad iniziare la tua lunghissima stagione di passione, energie ed esagerazione incontrollata. Ti senti proprio come chi davanti allo specchio del bagno dell’amica sta stendendo un aggressivo strato di ombretto color argento prima di uscire il sabato sera. Le intenzioni sono molto ma molto bellicose.

8. Cancro

Venere ti ha abbandonata un po’ come l’amica che nella serata in discoteca estiva aggancia un flirt e ti lascia lì per andare a pomiciare sulla spiaggia… Diciamo che per questa settimana ti fai bastare l’amore che hai accumulato nelle settimane scorse, come l’abbronzatura prima di tornare in città.

7. Pesci

Sfrutta ancora per tutta questa settimana una dose di sex appeal che ti fa sentire sensuale come una sirenetta sul bagnasciuga! Dalla prossima settimana probabilmente ti sentirai più vicina ad una foca sul pier di San Diego.

6. Toro

Fino ad ora la tua estate è stata praticamente come una di quelle vacanze post maturità senza nessun pensiero se non il desiderio di tenere i jeans slacciati il più possibile. Abbandonati agli ultimi colpi di anca da generose sculettate e preparati a rimettere la testa a posto.

5. Leone

Venere è approdata nel tuo segno e tu ti senti di doverla riverire come il più illustre degli ospiti. Per l’amore c’è ancora tempo ma adesso puoi iniziare subito a godere di tutti gli stravizi. Altro che toast in piedi al bar della spiaggia: tu solo posate d’argento e spaghetti con l’astice consegnate direttamente sotto l’ombrellone.

4. Capricorno

C’è una svolta sentimentale nel tuo oroscopo che senti davvero di meritarti, caro Capricorno. È davvero un attimo che ti ritroviamo a fare le coccole anche al cagnolino dei vicini che viene a riscuotere la sua dose di cibo extra. In tutti i casi ti spuntano degli occhi dolci come le lentiggini sul naso quando si prende il sole.

3. Sagittario

Ti senti fresco, dolce e persino diuretico e dietetico come una macedonia di cocomero come pranzo sulla spiaggia. Lo spirito vacanziero è dentro di te, avventuroso anche se fossi in un quattro stelle vista mare a Lido di Camaiore. Persino nella mezza pensione trovi qualcosa di esotico.

2. Vergine

Sarai tu l’indiscussa miss maglietta bagnata ai gavettoni di Ferragosto! Nemmeno un minimo senso del pudore riesce più a trovare posto nel tuo cuoricino. Nella tua testa ci sono stipati troppi pensieri erotici e non c’è più nemmeno un buchetto come sulla spiaggia del Gargano nella settimana di Ferragosto.

1. Ariete

Ti senti figo come quello che vince il torneo di beach-volley dell’intero lido! In effetti sarai bravissimo non solo a festeggiare la vittoria come Ibrahimovick con lo scudetto ma anche a farti adorare e a ricambiare amore come con una schiacciata sotto rete.