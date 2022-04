Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 aprile 2022: Pesci e Cancro dolcissimi Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dall’11 al 17 aprile, vedremo una rimonta dei segni d’acqua. Questi hanno a favore sia Venere sia la grande congiunzione tra Giove e Nettuno, caratteristica dell’oroscopo di questi giorni. Ecco le previsioni astrali della prossima settimana per tutti i segni zodiacali.

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile 2022 vede ancora i segni d'acqua innamorati, grazie a Venere in Pesci. I segni d'aria sono energici con Marte in Acquario. Mercurio invece, il pianeta del pensiero, passa a favore dei segni di terra entrando in Toro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La congiunzione di Giove e Nettuno in Pesci della quale vi ho parlato in varie occasioni resta fortissima questa settimana quindi influenzerà molto i segni d'acqua soprattutto dell'ultima decade. Prestate attenzione anche alla Luna piena del 16 aprile che sarà davvero romantica.

12. Toro

Tu sei ancora qui in fondo alla classifica dei segni più fortunati della settimana ma ti assicuro che almeno Venere è passata dalla tua parte. Quindi adesso: metti da parte il broncio e soprattutto la pigrizia, raccogli tutte le energie che ti sono rimaste come quando con un angolino di pane fai scarpetta nella pentola del ragù e ti rimetti in pista. Ti concedo ancora un’altra settimana di tempo e poi ti voglio almeno a metà classifica, ok??

11. Leone

Vedi una luce in fondo al tunnel ma è piuttosto fioca, diciamo come quella che intravedi dai buchetti delle tapparelle che sono rimasti aperti per errore dalla sera prima. Per uscire dal tuo stato di intorpidito pessimismo pensi di dover affittare una gru che ti sposti come i bancali nel cantiere. Il tuo cuoricino è convinto di non riuscire a farcela tutto da solo!

10. Vergine

Quasi quasi, cara Vergine, stai pensando di fare richiesta del "bonus facciata" ma non per il tuo appartamento, bensì per te stessa. Con Venere in opposizione la tendenza naturale sarà quella di sentirti attraente come una caldaia condominiale e coprirti il più possibile come si fa col motorino quando lo si lascia fuori tutta la notte. Se qualcuno ti desse un incentivo per essere più simpatica lo coglieresti come un segno provvidenziale.

9. Capricorno

Non ci stai proprio con la testa, caro Capricorno, e questo per te è un’immensa tragedia! Sappi che noi, dall’altra parte della scrivania rispetto a te, non la vediamo proprio in questo modo anzi, ci piace avere la conferma che dietro a quel generatore di risposte sicure che sei di solito ci sia ogni tanto un po’ di insicurezza. Benvenuto nel club.

8. Scorpione

Quanto ti piace fare gli occhi dolci, farti coccolare, suscitare tenerezza come il reel del koala che ciondola addormentato sul suo ramo di eucalipto. Di sex appeal da dominatrice proprio in questi giorni non ne vuoi sentir parlare perché tu sei tutto grattini, parole dolci e bisogno di abbracci stretti per recuperare il calore umano che hai tenuto lontano in queste passate settimane.

7. Sagittario

Dare gli ordini sarà il tuo forte in questa settimana in cui non ti porrai nemmeno il problema di essere gentile. La dolcezza in ogni sua forma ti perplime e ti insospettisce come uno stagista un po’ troppo devoto . Preferisci vedertela in ogni situazione da veri gentiluomini: occhi negli occhi e mano sempre pronta alla fondina della spada. Con te non si scherza.

6. Gemelli

Le emozioni fortissime, quelle che spesso raccontavi a te stesso nei film sulle tue relazioni sentimentali, adesso le vedi davvero lontane da te, un po’ come i palazzi quando tu sei sull’aereo destinazione nuvole e oltre. Adesso che sarà davvero difficile perderti nei tuoi ideali, ti toccherà avere a che fare con la dura realtà che non è sempre così cinematografica come te la racconti.

5. Ariete

Impossibile cercare di avere ragione quando dall’altra parte della ragione ci sei tu che non te ne dai pace di Mercurio che ti ha abbandonato. Così, quando ti mancano le parole, decidi di supplire con sguardi decisamente autoritari e di sfida tanto che potresti essere scritturato come il prossimo vero cattivo della Disney, non di quelli che si vedono ultimamente che ti cattivo hanno davvero poco.

4. Acquario

Ti sentirai un po’ come un broker di Wall Street quando la mattina si alza e scopre di aver perso buona parte dei suoi investimenti per il crollo della borsa. A te succederà lo stesso con il tuo fascino che sembra essersi prosciugato durante la notte. In compenso resti deciso, determinato, addirittura forzuto e e molto, ma molto passionale.

3. Bilancia

Continui ad essere sexy e assolutamente irresistibile ma riprendi anche il comando delle tue facoltà intellettuali! Senti davvero di poter conquistare chiunque e soprattutto qualunque posizione quindi si guardino bene alle spalle i tuoi capi perché se fai gli occhi dolci nella loro direzione non saranno certo rivolti a loro bensì alla loro poltrona.

2. Pesci

Non avete davvero nulla da invidiare alle principesse delle favole, manco il principe azzurro, Pesciolini! Anzi voi siete così avanti che le favole ve le scrivete, le vivete e poi le raccontate pure! Nessun realista rompiscatole potrà interrompere quella creatività fantastica che vi fa galleggiare felici come un materassino in piscina. È tutto perfettissimo.

1. Cancro

Sei un fico e qualcuno te lo deve pur dire: ma ci pensa l’astrologa! Ti senti come il direttore d’orchestra che decide a chi e quando concedere la parola. Comandi tu e la cosa ti piace parecchio!