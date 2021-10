Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’11 al 17 ottobre 2021: Leone e Sagittario pieni di charm Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dall’11 al 17 di ottobre 2021 troviamo Venere che è ufficialmente stanziata nel segno del Sagittario e quindi dona amore, armonia e piacevolezza a tutti e tre i segni di fuoco. I segni d’aria nel frattempo grazie a Marte e Mercurio continuano a godere di un intelletto da (quasi) premi nobel. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 ottobre sentiremo scalpitare le emozioni con Venere nel segno impavido del Sagittario che porterà quindi più armonia nei tre segni di fuoco. Quando dispongo i segni zodiacali all'interno della classifica dei segni più fortunati della settimana ovviamente do molta importanza a pianeti come Venere e Marte che dominano le nostre emozioni, i nostri sentimenti e le nostre energie.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

Con Venere nel segno del Sagittario saranno appunto i segni di fuoco ad essere più emotivamente coinvolti mentre con Marte e Mercurio ancora stanziati nel segno della Bilancia saranno i tre segni d'aria a godere di una maggiore vitalità intellettuale. Ad ognuno il suo.

12. Capricorno

Il tuo grande dilemma per tutta questa settimana sarà se fare pernacchie e lanciare diti medi oppure ignorare totalmente con sufficienza le persone che ti circondano. Una terza opzione non è nemmeno da prendere in considerazione perché anche Venere ti ha abbandonato e tu sei rimasto con la sensazione di essere l’ultimo uomo ragionevole sulla faccia della terra. Secondo me un po’ esageri.

11. Cancro

Chi si ricorda di te come di una persona accogliente, di quelle che hanno sempre un posto da aggiungere a tavola già pronto nella pentola, questa settimana rimarrà stupito perché anche rispondendo al citofono farai finta di tossire per dire che assolutamente non è il caso che tu ci apra la porta. La tua voglia di casa diventa risolutissima decisione a startene per i fatti tuoi aprendo solo al ragazzo che consegna le pizze!!

10. Pesci

È stato bellissimo avere Venere a favore per qualche settimana e, diciamocelo, se c’è qualcuno che se la merita siete proprio voi che la usate per far sentire indispensabili e meravigliose le persone che vi stanno intorno. Lo zodiaco è un cerchio però e adesso ti ricapita Venere a sfavore e ti sembra in un attimo che la situazione del tuo charme sia crollata drasticamente come le temperature metereologiche.

9. Vergine

In effetti tutta questa storia di essere dolce come un tiramisù quando non hai paura della prova costume iniziava a darti sui nervi e va bene essere una crocerossina ma preferisci decisamente che si mantengano le distanze e che ti si ringrazi con una igienica e-mail di cortesia. Quindi questa Venere che ti rende insofferenre verso ogni genere di contatto umano non ti dispiace nemmeno più di tanto.

8. Ariete

Quando ci si sente simpatici come l’ausiliare della sosta incorruttibile e rigorosissimo anche una piccola sfumatura di benessere viene presa come segnale che in fondo, prima o poi, ritornerà la luce e sarà quella delle discoteche dove andrai a divertirti. Quindi anche se la voglia di fare conversazione è anche meno di quella di andare in palestra quando piove, ti senti inspiegabilmente un po’ meglio.

7. Scorpione

Dato che tu sei famoso per avere un carattere particolarmente permaloso, questa storia di Venere che se ne è andata dal tuo segno zodiacale non ti andrà giù tanto facilmente! In compenso ti mancava un po’ tutto quel tormento amoroso da puntata clou di Gossip Girl. Bentornate telefonate infinite con la tua migliore amica restando incastrati in un unico argomento. Qual è lo sai già.

6. Gemelli

Marte e Mercurio continuano ad essere a vostro favore mentre Venere, ahimè, si mette in opposizione. Quindi tutto quello charme chevi ha resi assolutamente irresistibili nelle ultime settimane adesso si trasforma in uno sguardo che lancia fulmini che manco Thor. Sexy siete sexy ma se vi si propone una serata romantica pizza e cinema di sicuro all’ultimo ci date buca. Avete davvero bisogno di emozioni forti… anche esplosive vanno benissimo!

5. Toro

Adesso sì che senti che la sfiga se ne è andata come la piega dai capelli quando ti butti in doccia ma la sensazione è davvero di grande liberazione! L’amore è tutto intorno a te e anche se non ti senti chiamato all’appello decidi comunque di imbucarti in questa sensazione di pace e benessere come si fa alle feste quando si sente un gran ballare e cantare arrivare dalle finestre.

4. Leone

E' ora di riesumare dal fondo dell’armadio tutte le paillettes che riesci a recuperare e metterle anche, magari un po’ di nascosto, sotto alla giacca da ufficio. Insomma con tutto questo Saturno contro che per buona parte dell’anno ti ha detto sfiga direi che qualche settimana di pianeti tutti a favore va colta al volo. Ti vedremo più spesso con in mano il bicchiere di prosecco che non il cellulare per i selfie. Direi che è un ottimo risultato!

3. Acquario

Non che l’amore fosse nell’elenco delle tue priorità, caro Acquario, ma diciamo che con anche Venere a favore sarai oramai talmente irresistibile che ogni tua stranezza diventerà immediatamente una tendenza e non ci sarà più Chiara Ferragni che tenga perché i fotografi saranno tutti per te. Il bello è che an che in mezzo a questi fuochi d’artificio nel tuo ego non dimenticherai di invitare per un ballo romantico con tanto di casquet la tua dolce metà.

2. Bilancia

Ma non ti sei stancata di essere praticamente perfetta, cara Bilancia?? Direi di no e soprattutto direi che sentendoti ancora più strafica del solito questa settimana vorrai darci dentro con quelle pazzie che normalmente guarderesti al massimo sulle riviste di moda. Potremmo addirittura vederti acquistare un total look in pelle e aggiungere ciocche colorate al tuo balaylage perfetto.

1. Sagittario

È assolutamente inutile raccomandarti di andarci piano con gli auto complimenti perché non resisterai a farti occhiolini davanti allo specchio e a metterti in ghingheri anche per andare a lavare la macchina, casomai incontrassi qualcuno a cui strappare anche solo un sorriso piacione.