Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 novembre 2021: Gemelli e Vergine cercano nuova ispirazione Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo, per la settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021, vedremo sgomitare i segni di fuoco. Ecco tutte le previsioni astrali della prossima settimana per tutti i segni zodiacali.

Nella classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo per la settimana da lunedì 22 novembre a domenica 28 novembre 2021, ai segni d'acqua, baciati da Marte, e ai segni di terra, sorretti da Venere, si aggiungeranno i segni di fuoco. Infatti proprio il Sole e Mercurio in questa settimana si muoveranno dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

Mercurio in Sagittario rende i segni di fuoco decisamente più sicuri di loro stessi, come se ce ne fosse stato bisogno! Ancora più del solito quindi non useranno la ragione, la diplomazia e nemmeno la ponderazione dei pro e dei contro prima di decidere e dichiarare le loro intenzioni. Si salvi chi può.

12. Acquario

Continueranno a saltarti i nervi, ancora per tutta questa settimana, anche quando qualcuno compirà azioni per te insopportabili ma evidentemente senza alcun movente di dolo. Guai a chi osa mandarti un messaggio su WhatsApp scritto tutto in maiuscolo e cancellazione immediata del numero a chi avrà la malaugurata idea di lasciarti un vocale. Anzi, dato che in Portogallo da questa settimana è vietato per legge chiamare dipendenti e collaboratori dopo le 18, esigi anche tu lo stesso trattamento ma persino da parenti e amici.

11. Leone

Hai presente Leone quei giorni in cui rosicchi le pellicine vicino alle unghie delle mani come un castoro in piena attività per costruirsi una tana per l'inverno? Ecco, sono sicura che hai presente perché questa, come mille altre forme di nervosismo acuto, questa settimana si impossesserà di ogni tua ambizione diventando il tuo unico motivo di esistenza durante la giornata. Quando succede così consiglio sempre di usare l'acqua come elemento per scaricare le energie: un bagno caldo, una doccia, una tisana ma va bene persino una gita all'acquario civico.

10. Toro

Tutto ciò che riguarda la gestione oculata del tuo denaro, del tuo spazio casalingo e persino del tuo regno indiscusso, il frigorifero, questa settimana ti renderà nervosissimo. Addirittura potresti ritrovarti con la dispensa vuota, il cambio dell'armadio ancora da fare e una sfilza di spese con la carta di credito delle quali proprio hai rimosso ogni traccia nel tuo cervello. Toccherebbe fare un corso intensivo di economia domestica che sia impermeabile anche a Marte opposto.

9. Ariete

Continuerai ad avere un sacco di voglia di lamentarti, per amore soprattutto ma anche in generale, così, solo per il gusto di farlo.i Il bello è che grazie a Mercurio a tuo favore da questa settimana lo farai usando termini aulici e dovremmo esserti grati se le tue polemiche non si svolgeranno in 4 atti come le tragedie greche. Forse ci piacevi di più quando solamente sbuffavi ma in silenzio. Prendi appunti dei tuoi dolori perché c'è qualcuno che, raccontandoli, è addirittura diventato un classico della letteratura tedesca.

8. Cancro

Ti sembra di essere in una puntata di Happy Days nella quale però, invece che essere la sorellina di Ricky Cunningham, sei Fonzie in persona quando schiocca le dita e si chiude in bagno a limonare con una giovane dalla gonna a ruota. Ovviamente solo dopo aver fatto funzionare il juke-box con un pugno. Tutto questo per dire che ti senti sexy sexy in modo assurdo ma che non avrai nessuna voglia di sbrodolare in coccole e dolcezze come ci si aspetterebbe da te. Sappi che stupire comunque è bellissimo.

7. Bilancia

Se qualcuno venisse da te, in questa settimana, per cercare un consiglio saggio e qualcuno che con maturità lo riporti sulla retta via della ragione e del compromesso fruttuoso, avrebbe proprio sbagliato persona. Anzi, diciamo pure che tutto quello che mostra di essere pacatamente armonioso e liscio come la superficie dell'acqua della piscina comunale prima che inizi la gara di tuffi, ti annoierà a morte.

6. Pesci

Chi cerca di trovare un senso nelle tue dichiarazioni, soprattutto quelle più romantiche, creative e meravigliosamente fantasiose, fallirà questa settimana ancora più del solito come chi cerca di trovare un senso nelle canzoni di Vasco. Però, da che mondo è mondo, alle canzoni di Vasco si piange tantissimo, si accendono gli accendini e ci si ricorda degli amori passati. Anche tu ci farai commuovere anche soltanto lasciandoci un post-it con l'elenco della spesa: è il potere della poesia.

5. Vergine

Non hai certo nessuna intenzione di lasciarti scappare tutta questa sicurezza in te stessa che stai assaporando nelle ultime settimane e che ti piace a tal punto che potresti tranquillamente girare per le strade della tua città o presentarti al botteghino del cinema con un abito da sirena lungo e rosso fuoco come Lady Gaga alla prima di House of Gucci. Quindi, vedendo che Mercurio sta arrivando ad insinuare il tuo primato intellettuale, senti di dover fare del tuo meglio come la prima della classe all'esame di quinta elementare.

4. Gemelli

Mercurio, il pianeta del pensiero, si piazza proprio in opposizione a te quindi, per colpa del cosmo, mica per colpa tua, i tuoi pensieri saranno sempre più lontani dalla realtà.Un po' come accade con le stelle di altre galassie, anche nel tuo caso il Gemelli che vediamo di fronte a noi è però con la testolina lontano anni luce… Chissà mai se riuscirà a scendere sulla terra ferma. In compenso le tue stramberie saranno molto divertenti.

3. Scorpione

Ti senti proprio come un Freccia Rossa Milano Napoli senza fermate, su di una strada libera, il vento a favore e nessun treno in sosta sui suoi binari. E' praticamente impossibile farti frenare e se anche ci fosse un piccione ad attardarsi sul tuo cammino non prevedi di cambiare i tuoi piani per farlo sopravvivere. Certo, in qualche caso potresti sembrare spietato ma sono sicura che in questa veste da Uma Thurman in Kill Bill ti piaci parecchio…

2. Capricorno

Ti senti assolutamente pronto come Kate Middleton per salire sul trono anche sgomitando contro chi, a rigor di linea dinastica, ne avrebbe più diritto. Diciamo pure che hai lavorato davvero tanto per essere arrivato dove sei ma, da questa posizione, guardi tutti dall'alto un po' come la maestra delle elementari quando i suoi alunni sono chini sul banco per il compito di matematica. Insomma, nonostante Venere, sei pronto ad abbandonare ogni sentimentalismo purché sia tu ad avere ragione.

1. Sagittario

Quando ci si sente felici non si ha nemmeno bisogno di avere ben chiaro il perché! Ti ritroveremo a ridere da solo come un cretino ma, credimi, il tuo sorriso è contagioso e soprattutto genera un po' di invidia perché si vede che è assolutamente spontaneo. Sembra che tu non ti debba nemmeno impegnare per dire, fare e anche baciare la cosa giusta. Ovviamente la lingua sciolta che ti dona Mercurio nel segno farà tutto il resto.