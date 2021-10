Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 4 al 10 ottobre 2021: da venerdì Venere diventa di fuoco Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021 vedremo Venere, pianeta dell’amore, baciare fino a venerdì i segni d’acqua e da venerdì segni di fuoco. Da notare anche la luna nuova di mercoledì 6 ottobre carica d’amore. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo della settimana che va da lunedì, 4 ottobre, a domenica, 10 ottobre, non avremo sorprese stravolgenti se non, con la fine della settimana, un'impennata emotiva per i segni di fuoco. Venere, il pianeta delle emozioni, si sposta venerdì dal segno dello Scorpione al segno del Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

L'altra novità nel cielo astrologico di questa settimana sarà la Luna nuova nel segno della Bilancia di mercoledì 6 ottobre 2021. La Bilancia è uno dei due segni zodicali dove Venere è più forte ma in quetsa Luna nuova anche Marte vorrà dire la sua. Infatti nella Luna nuova Luna e Sole saranno congiunti tra loro ma anche congiunti a Marte che è un pianeta determinato e forte. Questa Luna nuova quindi sembra avere davvero un'emotività a 360 gradi, completa e multisfaccettata.

12. Capricorno

Del tuo sorriso non si hanno più tracce dei tempi e della Lira, caro Capricorno! Non che tu faccia niente per allenarlo ma, in effetti, le stelle questa settimana non aiutano per niente. Hai un sacco di voglia di arrabbiarti ma sul più bello potrebbe addirittura scapparti da piangere… L’amore è l’ultimo dei tuoi pensieri addirittura dopo quello di raccogliere le foglie in giardino…

11. Ariete

Rieccoci Arietone, oramai a questa storia di essere di cattivo umore e decisamente spinoso come lo zerbino all’ingresso quasi quasi inizi ad abituartici. Anzi, conoscendoti è addirittura possibile che tu abbia ceduto allo sfinimento e che ti sia messo come sdraiato con le braccia conserte ad aspettare che smetta di piovere nel tuo cuoricino prima di prendere qualsiasi decisione. Non vorrei esagerare con i complimenti ma mi sembra dirittura saggio.

10. Cancro

Se hai come l’impressione che nella tua testa ci sia un ventilatore dimenticato acceso e che l’unica cosa che circoli sia la polvere, sappi che non è soltanto un’impressione. Il fatto, caro mio, è che se fino ad ora ci hai distratti con quegli occhioni da gattino abbandonato, dalla fine della settimana sarà più probabile che addirittura ci telefoni per ricordarci che ti stiamo sulle scatole! Forse stai esagerando con questa storia di liberarti dei pesi sullo stomaco.

9. Toro

Non vorrei esagerare con l’ottimismo e le aspettative ma tieniti pronto caro Toro che tra pochissimo e Venere si leva dalle scatole e tu ricominci a sguazzare dentro e fuori dall’amore e dentro e fuori dall’armadio come una sirenetta concentrata solo sul colore di costume che stia meglio con la pinna! Sono troppo di parte se ti dico che non vedo l’ora di rivederti così?

8. Pesci

Siete proprio convinti di non meritarvela davvero questa Venere in quadratura, proprio adesso che eravate così ben abituati a Venere a favore! Il vostro cuoricino avrà la sensazione di essere sbatacchiato come il tubo di ketchup prima di inondare di salsa l’hamburger appena cotto. Il vostro partner avrà bisogno di una cartina per orientarsi tra gli alti e bassi dei vostri WhatsApp.

7. Vergine

Lo sai Vergine che io sono sempre dalla tua parte anche quando qualcuno dice che sei un po’ rigidina ma, in effetti, ti consiglio di goderti gli ultimi giorni di Venere a favore (fino a venerdì) perché poi rigidina lo sarai obiettivamente e l’astrologa non potrà fare proprio niente per difenderti! In compenso, fino a venerdì appunto, ti prenderai cura dei nostri problemi come se fossero i tuoi e anche se non te l’avessimo nemmeno chiesto.

6. Scorpione

Direi che è il caso di prendere ferie, caro Scorpione! Non perché tu sia stanco, anzi, ma piuttosto perché sarebbe utile sfruttare questi ultimi giorni di Venere nel segno e darci dentro con lei baci e coccole tanto coinvolgenti da surriscaldare persino il cuoricino dell’esattore delle tasse! Anzi, nel tempo che l’amore di coppia ti lascerà libero potrai dedicarti all’amore per gli amici, da non sottovalutare, sfruttando una capacità di dare consigli anche al volo davvero invidiabile.

5. Gemelli

Avete presente quando l’estate sta per finire voi avete già limonato tantissimo ma non vi accontentate e volete catturare qualche altra preda d’amore? Ecco, questa settimana sarà così: a caccia! Sarete più determinati di un cinghiale nella stagione degli accoppiamenti e nessuno riuscirà a sfuggire ai vostri agguati sentimentali. Anzi, diciamoci la verità, nessuno vorrà sfuggirvi!

4. Leone

Si vedono dei sorrisi e addirittura dei bauli pieni di cuori all’orizzonte! Venere sta per togliersi di mezzo quindi le telefonate capricciose e i desideri impossibili hanno davvero vita breve. Fidanzati e amici dei leoni potete tornare a tirare un sospiro di sollievo perché i loro desideri torneranno in breve ad essere tanti, dispendiosi ma almeno chiari e comodamente acquistabili on line!

3. Sagittario

Ti vedo già Sagittario che ti stai sfregando le mani e con l’indice inumidito sfogli l’agenda dei numeri di telefono pronto a richiamare anche quel tizio col quale avevi flirtato in terza elementare. Tutto questo perché Venere che viene a mettere le tende nel tuo segno zodiacale è praticamente come un invito al cinema con secondi fini dichiarati. Si spalancano le porte del tuo cuoricino.

2. Acquario

Il tuo sorriso ha la stessa capacità di una lampadina a led che dura il triplo del tempo senza diminuire l’intensità nemmeno di un watt! Non sono solo le energie che non ti mancano ma sei proprio tu che hai voglia di divertirti tanto che anche alla fine della riunione di condominio proporrai una birretta tutti insieme per placare gli animi.

1. Bilancia

Neghi l’evidenza delle temperature metereologiche che si stanno raffreddando in tutta Italia perché dentro al tuo cuoricino è pienissima estate e tu hai voglia di sculettare come facevi al bar della spiaggia quando scattava l’ora dell’aperitivo… Non ti interessa se fuori piove o cadono le foglie perché il tuo sembra essere ancora un ormone solleticato dall’arrivo della primavera.