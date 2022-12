Oroscopo di oggi 29 dicembre 2022: Toro e Capricorno sono passionali Oroscopo di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna congiunta a Giove e Venere, che insieme a Mercurio si avvicinano a Plutone, indicano tanta passione e voglia di condividere le emozioni.

A cura di Redazione

L’oroscopo di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio e Venere sono congiunti e sempre più vicini a Plutone che dona energie, passione e introspezione profonde. Ottimo per i segni di terra, soprattutto della terza decade.

Oggi la Luna passa da Pesci ad Ariete, e intorno a mezzogiormo sarà congiunta a Giove in un’esplosione emotiva vitale ed energica. Il segno fortunato è l’Ariete stesso mentre il segno sfortunato la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Ariete

C’è sempre molto entusiasmo nell’aria, e forse anche un filino troppo con Marte che ti accompagna come le renne con Babbo Natale, e oggi con la Luna nel tuo segno sarà molto facile strafare. Se per sbaglio nel rispondere a tutti i messaggi che hai ricevuto di auguri e inviti a cene hai mandato in tilt il telefono, in tuo aiuto arriva la funzione di whatsapp per il recupero dei messaggi che hai cancellato per sbaglio. Guarda subito un tutorial per capire come funziona.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non temi alcuna impennata di glicemia.

Lavoro: troppo impegnato a gestire la tua vita privata per rispondere alle email.

Salute: sei in movimento perpetuo, tanto che pure a te inizia a girare la testa.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti le tue doti atletiche facendo le piroette sulla pista da ghiaccio in centro paese.

Voto 7

Toro

Sei sempre molto attento e premuroso, complici Mercurio e Venere che ti fanno notare qualsiasi sfumatura emotiva e macchia sulla tovaglia alla fine del pranzo. La tua curiosità nel risolvere e comprendere qualsiasi situazione, potrebbe indurti a voler scoprire anche i dilemmi più insoliti, come le ‘pizze’ di ghiaccio avvistate in un fiume in Scozia. Non eccedere nel voler avere sempre la risposta giusta su argomenti che alla fine ti interessano anche poco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: c’è sempre posto per un ultimo abbraccio e bacio super godurioso.

Lavoro: sei disposto a fare anche il lavoro di tutti i tuoi colleghi pur di sentirti impegnato e valorizzato.

Salute: i chiletti accumulati in questi giorni ti donano moltissimo.

Il consiglio del giorno: opta per il rossetto ‘notrasfer’ per baci appassionati che non lasciano alcuna traccia.

Voto 8

Gemelli

La voglia di scherzare e giocare è irrefrenabile oggi che avete anche la Luna a favore. Sono certa che avreste tanto voluto aver voi l’idea di Fedez di andare in un casinò a Las Vegas, facendovi accompagnare dal campione di Poker Dario Sammarito e quello di memoria Andrà Muzii per provare a sbancare il banco. Voi volete dimostrare che nessuna sfida per voi è impossibile ma ovviamente le regole le fate voi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: il vostro gioco preferito è quello della bottiglia.

Lavoro: avete bisogno dell’intervallo a metà mattina per stare pienamente concentrati il resto della giornata.

Salute: non rinunciate mai alla vostra corsetta rigenerante ogni mattina appena svegli.

Il consiglio del giorno: organizzate una giornata sugli sci con i vostri amici del cuore.

Voto 7 +

Cancro

Senti il peso di tutti i pianeti in opposizione a cui oggi si è aggiunta anche la Luna, tanto che tutto ti sta proprio stretto come il bottone dei pantaloni dopo le abbuffate degli ultimi giorni. Vorresti mollare tutto come Elon Musk, che si è dimesso da Ceo di Twitter a seguito delle innumerevoli lamentele degli utenti. Se questo finale di anno ti pare proprio più impegnativo di cotechino e lenticchie a fine pasto, sappi che questo passaggio irto e tortuoso ti proietterà verso il paese del ‘bengodi’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: al momento non è tra le tue attività preferite.

Lavoro: questi sono gli ultimi sforzi prima del meritato riposo.

Salute: il luogo più bello dove stare è senza alcun dubbio il divano con plaid e tisanina.

Il consiglio del giorno: ricicla le carte dei regali di Natale che potresti riutilizzare il prossimo anno.

Voto 5 –

Leone

Ti piace sentirti al centro dell’attenzione, e soprattutto essere considerato molto cool. La Luna di oggi amplifica questa tua voglia di farti notare, tanto che vorrai essere sotto i riflettori anche in palestra, mentre scolpisci il tuo fisico perfetto. Per assecondare questa tua nuova inclinazione, le Nike Jordan con raffigurato Kevin McCallister, il famosissimo bimbo di ‘Mamma ho perso l’aereo’, fanno assolutamente al caso tuo, in più sono in perfetto tema vacanze di Natale. Sono certa che questo è in assoluto il tuo nuovo oggetto del desiderio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere sempre sorpreso.

Lavoro: punti ad essere il più bravo dell’ufficio tanto che vorresti ricevere un trofeo.

Salute: gli abbinamenti per te sono sempre ton sûr ton.

Il consiglio del giorno: affronta queste ultime giornate lavorative dell’anno con la rinomata grinta che ti contraddistingue.

Voto 7 +

Vergine

Le sfide che sei pronta ad affrontare, ora che hai Mercurio dalla tua, sono quelle che ai più possono sembrare impossibili. Come il progetto futuristico per l’Expo 2030 per la Città di Roma. Tu sei certa di poter risolvere tutto con la logica, anche quando si parla del traffico e dell’urbanistica di una delle città più complesse al mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo cuoricino lo conservi nel tuo scrigno dei segreti per non sciuparlo.

Lavoro: tutto procede perfettamente seguendo la tua precisissima tabella di marcia anche durante le vacanze.

Salute: ti piace sempre essere elegante e precisa perché la forma è tutto.

Il consiglio del giorno: partecipa agli eventi natalizi in piazza con mercatini e chioschetti che distribuiscono il vin brûlé.

Voto 8

Bilancia

Senti la necessità di avere tutto sotto controllo, perché con Mercurio e anche Venere contro ti senti in una partita a Tetris dove non riesci a incastrare i mattoncini. Per non perdere ‘pezzi’ e informazioni, potresti utilizzare la nuova funzione ‘note’ di Instagram. Ovviamente poi sarebbe meglio appuntassi tutto sulla tua preziosissima agenda cartacea.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore i tuoi baci scaldano più di un camino scoppiettante.

Lavoro il tuo entusiasmo è perfetto per i festeggiamenti di questa stagione.

Salute: sei super sexy anche con il pigiamone di pile.

Il consiglio del giorno: organizza una fuga fuori porta con il tuo nuovo spasimante, anche il partner di sempre va comunque benissimo.

Voto 5 +

Scorpione

La genialità è una delle caratteristiche preponderanti di questo periodo, grazie all’appoggio del pianeta del pensiero: Mercurio. Sei così ‘smart’ che potresti essere proprio tu l’inventore del cuscino che sposta la testa ogni volta che una persona inizia a russare. Sfrutta questa tua peculiarità, è il tuo super cervello, per progetti grandiosi.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: parli solo con i versi delle poesie di Saffo.

Lavoro: non ti fermi mai, proprio come i titoli della borsa.

Salute: sei più equilibrato di un maestro zen.

Il consiglio del giorno: inizia a sfogliare tutti i libri che hai ricevuto a Natale.

Voto 7

Sagittario

Hai voglia di esagerare, anche quando Marte ti è in opposizione. Sei così spavaldo che per renderti felice tu vuoi regali unici, e ovviamente molto costosi. Come minimo per renderti felice vorresti ricevere, anche con qualche giorno di ritardo, il robot originale di E.T che è stato di recente venduto per 2.5 milioni di euro. Tu vuoi solo il massimo da te stesso e dagli altri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fai training autogeno per garantire performance davvero straordinarie.

Lavoro: sei più agguerrito di una partita a Risiko.

Salute: ti riposi solo dopo aver conquistato il mondo.

Il consiglio del giorno: evita gli eccessi di gola anche se evitare il massimo godimento al momento ti è davvero difficile.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti senti davvero al massimo con Mercurio e Venere congiunti nel tuo segno che ti danno la carica di dieci redbull insieme. Vuoi il massimo, pretendi il massimo e raggiungi il massimo. L’unica cosa che ti manca al momento è un riconoscimento internazionale, infatti pretendi di apparire tu sulle nuove sterline al posto di Re Carlo. Vuoi assolutamente sentirti valorizzato al pari di un re.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: resistere alle tue avance è davvero impossibile.

Lavoro: alla mano di briscola hai tu tutti e quattro gli assi.

Salute: nessuna esagerazione riesce a scompigliare il tuo aplomb perfetto.

Il consiglio del giorno: organizza una gita fuori porta per te e per tutti i tuoi cari, per trascorrere del tempo insieme.

Voto 8 e mezzo

Acquario

La notizia del carburante sintetico del brand Porche che promette grandi performance a impatto quasi pari a zero non ti ha particolarmente colpito. Infatti, tu che hai sempre a portata di mano i favori di Marte, il pianeta della determinazione e delle energie, hai una carica infinita che non teme alcun eccesso o distanze troppo elevate. Sei pronto a sfidare qualsiasi record di durate e resistenza. Anche contro una delle due posto più celebri al mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti applichi con grande dedizione all’amore tartarico che ti impegna per più di sei ore.

Lavoro per te l’ufficio non chiude mai.

Salute hai energie e costanza inesauribile per qualsiasi impresa sportiva.

Il consiglio del giorno: impegna il tuo grandissimo entusiasmo per fare volontariato.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Siete assolutamente concordi a prodigarvi per cene e eventi natalizi per tutte le persone a cui volete bene. Sono certa, però, che approvate la decisione della nonna inglese Caroline Duddridge di far contribuire economicamente ai cenoni tutti i suoi parenti, visto il rincaro dei prezzi della spesa. Con Venere a favore siete certamente molto buoni e generosi ma con l’aiuto di Mercurio, il pianeta del pensiero e del commercio, la vostra contabilità domestica ha una certa importanza. Per cui, se da una parte non è assolutamente un problema aggiungere un posto a tavola, dall’altra siete molto più felici se contribuisce economicamente al fare la spesa al super.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dovete solo premere start.

Lavoro: vi impegnate a redigere il bilancio annuale.

Salute: produrre felicità è in assoluto il vostro obiettivo primario.

Il consiglio del giorno: per ricaricarvi al massimo questi giorni prima del veglione del 31 andate a dormire presto.

Voto 7