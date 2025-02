Oroscopo di marzo 2025, le previsioni del mese segno per segno: Ariete e Vergine coinvolti dalle eclissi

video suggerito

L'oroscopo del mese di marzo 2025 sarà intenso con le due eclissi di Luna e di Sole e con la Venere che viaggia retrograda in Ariete. Prepariamoci a rivivere le emozioni nel profondo. Le previsioni astrali del prossimo mese su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo di questo marzo 2025 sarà particolarmente intenso, soprattutto perché ospiterà le due eclissi del primo semestre. Iniziamo con l'eclissi di Luna il 14 marzo, con la Luna piena nel segno della Vergine, e proseguiamo con l'eclissi di Sole in Ariete il 29 di marzo. Come sempre le eclissi sono momenti di particolare profonda introspezione: dove l'eclissi di Luna, soprattutto sull'asse Pesci-Vergine, sembra indicare la necessità di allontanarci dal materiale per ritrovare la spiritualità, l'eclissi di Sole in Ariete vuole dare una nuova veste all'io.

Dal 2 marzo poi il pianeta dell'amore, Venere, inizierà a muoversi in moto retrogrado e lo farà per tutto il mese, arrivando fino agli ultimi gradi del segno dei Pesci: Venere retrograda, di cui abbiamo già parlato, indica la necessità di rivedere il concetto di base di amore sia quello del singolo che quello verso l'umanità. Nell'ultimo giorno di marzo, infine, avremo uno dei transiti più importanti di tutto l'anno: il pianeta lento il Nettuno entrerà nel segno dell'Ariete dal quale uscirà definitivamente soltanto nel 2039.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarai uno dei grandi protagonisti di questo mese di marzo con tutti i pianeti che si troveranno a transitare nei tuoi gradi. Anzi, nonostante stiamo parlando proprio della tua stagione che inizia, ti sentirai un po' meno Ariete del solito, soprattutto nel periodo di Venere retrograda. I dubbi, le domande esistenziali soprattutto dal punto di vista sentimentale, il rimetterti in discussione e addirittura il sentirti pronto a vivere la vita in un modo completamente differente. Insomma, questo sembra proprio essere il momento giusto per mettere un bel punto e ricominciare un nuovo paragrafo della tua vita, se non proprio un capitolo. Il bello è che alla fine del mese, con l'eclissi di Sole nel tuo segno e con Nettuno che viene a farti visita, sembri davvero pronto per spalancare la tua mente in nuovi grandi progetti.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti ritroverai ogni tanto a fare i conti con un senso di solitudine che ti porta Venere e tu, che sei di solito abituato a risolvere qualsiasi problema stappando una bottiglia, in questo mese di marzo dovrai piuttosto renderti conto della tua forza, della tua indipendenza e della tua stabilità. Ti viene chiesto di non appoggiarti alle persone che hai intorno, se non soltanto per guardare la TV insieme la sera dopo cena. Per fortuna a darti forza e anche stabilità ci sono sia Marte sia Saturno a tuo favore che ti ricordano quanto un segno di terra sia radicato e praticamente indistruttibile.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non puoi proprio ancora cantare vittoria, soprattutto se sei un Gemelli della terza decade. Saranno infatti i Gemelli nati dal 10 giugno in poi a doversela vedere in questo mese con Saturno, l'eclissi di Luna e poi anche con Venere a sfavore. In generale devi sempre stare attento a mantenere un buon equilibrio tra la voglia di Giove di farti prendere decisioni pazze e creative e Saturno, dall'altra parte, che ti chiede di ragionare con maturità e, piuttosto, dire qualche no o mettere dei paletti alle tue relazioni. Goditi però questa Venere che è a favore anche se retrograda e soprattutto che ti permette di guardare con lucidità alle relazioni che hai e che ti hanno portato fino a qui.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte nel tuo segno zodiacale ti aiuterà a tirare fuori un po' di sano egoismo, proprio quello del quale hai bisogno adesso che Venere retrograda a sfavore ti porta a rimettere in discussione il tuo ruolo nelle relazioni. Tu che hai sempre pensato che dare amore incondizionato fosse l'unica risposta corretta, adesso inizi ad avere più di un dubbio. Per fortuna Saturno a tuo favore, insieme a Marte appunto, ti rendono decisamente più spietato nel prendere le tue decisioni e nel far valere le tue posizioni.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sentirai di dover stare tranquillo, al tuo posto, ricoverato e attento come dopo un'influenza. Nulla di grave, sia chiaro, soltanto Venere retrograda sembra darti l'occasione di ripensare a quella che è la tua immagine, il tuo rapporto con il mondo che ti circonda. Tu che hai sempre bisogno di essere al centro dell'attenzione, riconosciuto e adorato, adesso un po' per Venere e un po' per Marte, senti proprio che sia il momento di chiudere le finestre e abbassare le luci. Le tue energie verranno rivolte all'interno piuttosto che all'esterno ma continueranno a farti brillare.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sarai coinvolta, cara Vergine, dall'eclissi di Luna e anche nel tuo caso i pianeti ti chiederanno di ripensare in profondità a chi sei e a chi vuoi essere, se appartieni alla terza decade ovvero se sei nata dal 10 settembre in poi. Tutte le altre Vergine invece godranno di un bel Marte che sostiene: è come se prendessi delle vitamine nei giorni di esami all'università. Non è certo una passeggiata leggera in mezzo ai boschi questo mese di marzo ma avrai l'occasione per confrontarti con quelli che sono i tuoi grandi punti di forza che non vacillano.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo pianeta preferito, Venere, ancora in opposizione per tutto il mese di marzo decide addirittura di diventare retrogrado. Così, se qualche certezza ti era rimasta in merito alle tue relazioni, al tuo modo di amare ed essere amata, ai rapporti che tieni in piedi da anni, adesso viene davvero aspirata via come dall'aspirapolvere industriale, quella per la pulizia degli uffici. Non resterà praticamente nemmeno una cartina delle caramelle! Inutile dire che come ogni momento di crisi riserva in sé tante ma tante opportunità di cambiamento e di illuminazione, ma tu nello specifico in questi giorni ti sentirai soltanto stanca, stressata, stremata come lo straccio per la polvere dopo le pulizie di primavera.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La stagione dell'eclissi è sempre la tua preferita perché se c'è un segno zodiacale che è capace di andare in profondità, guardare negli occhi le proprie paure e i desideri, quello sei proprio tu. Quindi in questo mese di marzo ti senti non soltanto pronto a fare i conti con tutte le paure che hai lasciato in sospeso, ma sei anche desiderosa di scendere in campo con tutte le energie che ti portano Marte e Saturno: vuoi davvero risolvere le cose senza mezze misure nè alibi.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L'eclissi di Luna ti spaventa un po' soprattutto perché avrai la sensazione di dover ricostruire buona parte della tua vita affettiva. Non dimenticarti però che ad aiutarti c'è il pianeta dell'amore, Venere, anche se in questi giorni va a rilento e spesso è più lamentoso che non costruttivo. Avere a che fare con te dal punto di vista sentimentale non sarà facile ma, da buon filosofo quale sei, sappi che queste occasioni di startene solo soletto con i tuoi pensieri sono davvero meravigliosamente rare.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Di questi Marte e Venere non ne puoi proprio più! Nonostante sia primavera non hai alcuna intenzione di uscire dalla tua tana nella quale, oramai, sembri davvero esserti costruito una lussuosa abitazione. Nonostante io sia una grande fan dei momenti di introspezione e di pianificazione personale, come questo, ti devi riabituare piano piano a ritrovare la socialità e la socievolezza. Devi ricominciare ad allenarti nelle relazioni anche più superficiali, tipo con il barista o con i colleghi dell'ufficio di fianco. Piano piano!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Eclissi o no, Venere retrograda o no, tu questo mese di marzo hai intenzione di godertelo tutto! Giove resta a tuo favore e tu ti senti carico di energie davvero esplosive. Certo, approfitta di Venere per rifare i conti con la tua delicatezza, anzi meglio con la tua non-delicatezza. In compenso però chiunque sia sotto pressione per colpa di pensieri un po' troppo profondi o di un nervosismo oramai insopportabile, può contare su di te per una battuta divertente o un brindisi scacciapensieri.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Che sia l'eclissi di luna del 14 marzo che sia la Venere retrograda che verso fine mese ritorna nell'ultima parte del tuo segno zodiacale, ma pare che ancora ci siano delle situazioni sentimentali da rimettere a posto. Il senso di solitudine e, qualche volta, la certezza di poter contare soltanto su te stesso ti intristiscono parecchio. Però, non dimenticartelo, anche in questo mese di marzo ci saranno Saturno e Marte che ti vogliono vedere tirare fuori la grinta, la voce e anche i muscoli.

Voto 6 e mezzo