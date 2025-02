Venere sosta in Ariete fino a giugno 2025: gli effetti sull’oroscopo per tutti i segni zodiacali

video suggerito

Venere, il pianeta dell'amore, il 4 febbraio 2025 è entrato nel segno dell'Ariete. La notizia però è che ci resterà per molto più tempo del solito e passerà al segno successivo, il Toro, solo il 5 di giugno. Normalmente Venere, che è un pianeta veloce perché rispetto alla Terra si trova più vicino al Sole, resta in un segno zodiacale circa 25 giorni, poco meno del Sole appunto. Solo 5 volte nell'arco di 8 anni si ferma però in soste più lunghe, coinvolgendo quindi alcuni segni in modo più intenso.

Nel mese di febbraio Venere percorrerà solo i primi 10 gradi del segno dell'Ariete e il 2 marzo inizierà a muoversi, apparentemente, all'indietro lungo il cerchio dello zodiaco quindi ritornando verso il grado zero sempre dell'Ariete. In questa retrogradazione toccherà, dal 28 marzo al 30 aprile, anche gli ultimi 6 gradi del segno dei Pesci, che appunto nella ruota dello zodiaco precede l'Ariete. Dal 1 maggio infine ricomincia il suo viaggio diretto nel segno dell'Ariete per entrare il 5 giugno, come dicevamo all'inizio, nel segno del Toro.

Il significato di Venere in Ariete fino a giugno 2025

Questi movimenti sono normali e portano alcuni pianeti (tutti tranne il Sole e la Luna) a muoversi per alcuni periodi più lentamente o addirittura all'indietro. Per questo l'effetto di Venere sui diversi segni zodiacali (soprattutto su quelli coinvolti) sarà più intenso. A livello simbolico quando un pianeta si trova a muoversi in moto retrogrado è come se spostasse le sue energie dall'esterno all'interno. Io non credo, come si credeva nell'astrologia classica antica, che i pianeti retrogradi siano necessariamente nefasti, credo piuttosto che ci portino ad una maggiore riflessione intima, introversa, profonda e quindi anche dubbiosa. Certo, dare il via ad attività legate a Venere come ad esempio un matrimonio, può non essere l'ideale.

Venere retrograda si esprime peggio all'esterno rispetto al solito ma ci aiuta ad indagare i nostri sentimenti e i modi nei quali li esprimiamo. Lo farà più duramente se abbiamo Venere retrograda a sfavore e più dolcemente e portandoci alla crescita personale se l'abbiamo a favore. A livello mondano le situazioni diplomatiche ma anche le relazioni pubbliche e sociali saranno più faticose.

Gli effetti di Venere retrograda su tutti i segni zodiacali

Quando Venere si trova nel segno dell'Ariete coinvolgerà positivamente, con amore e armonia, i Leone nati a luglio, i Sagittario nati a novembre, gli Ariete stessi nati a marzo, i Gemelli nati a maggio e gli Acquario nati a gennaio. Questo perché si muoverà solo nella prima decade dell'Ariete e non lungo tutto il segno (sono 30 gradi e tre decadi in tutto).

Ad essere invece innervositi e resi meno socievoli e dolci saranno invece i Capricorno di dicembre, le Bilancia di settembre e i Cancro di giugno.

Nel mese di Aprile Venere in Pesci coinvolgerà invece positivamente gli Scorpione, i Pesci, i Cancro, i Toro e i Capricorno ma solamente i nati nella terza decade di ciascuno di questi segni ovvero i nati dal giorno 10 in poi. Sempre in questo periodo in cui il pianeta delle energie sentimentali si trova in Pesci renderà difficile la vita amorosa a Vergine, Gemelli e Sagittario ma anche qui solamente ai nati dal giorno 10 in poi ovvero chi appartiene alla terza decade di ciascun segno.