L’oroscopo di oggi 13 febbraio 2023: Gemelli e Acquario hanno mille idee Nell’oroscopo di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato, invece, il Leone. Oggi vediamo l’ingresso di Mercurio nel segno dell’Acquario. Farà benissimo all’intelletto dei segni d’aria, che già godono della sicurezza di Marte.

L’oroscopo di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è oramai ufficialmente nel segno dell’Acquario. Il pensiero si fa vivace, intellettuale e aperto.

Con la Luna che oggi è nel segno dello Scorpione al suo quarto calante, il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ora che hai riacquistato l’appoggio di Mercurio, i tuoi pensieri viaggiano a grande velocità. Proprio come il rider fermato sulla tangenziale di Asti perché sfrecciava con il suo monopattino a cento chilometri all’ora. Tu non puoi proprio fare a meno dell’esagerazione.

Amore: mandi inviti piccanti direttamente sull’agenda elettronica.

Lavoro: i tuoi discorsi sono più esaltanti degli speech al TEDx.

Salute: puoi sempre fare affidamento sulla tua energia inesauribile.

Il consiglio del giorno: regalati un primo lancio con il paracadute.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Siccome non puoi fare più affidamento sulla ragione, perché hai Mercurio contro, ti puoi felicemente e dedicare unicamente ai sentimenti, con Venere che ti appoggia incondizionatamente. Questo è proprio il momento di reunion con i tuoi amici di sempre, come Morandi, Ranieri e Al Bano che si esibiscono accorati in un medley con i loro grandi successi spalleggiandosi e trascinando tutto il pubblico ad accompagnarli con un canto corale.

Amore: per te più si è, meglio è anche sotto le coperte.

Lavoro: non improvvisarti in un esperto dell’IT, rischi di mandare in tilt tutta la rete aziendale.

Salute: sei armonioso come il feng shui.

Il consiglio del giorno: ricordati di ordinare le rose rosse per domani.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Le vostre idee super stimolate da Mercurio a favore non vogliono alcun compromesso. Vi imponete come l’onda travolgente del paddle, che ha messo in crisi i centri sportivi perché sta sostituendo la classica partitella con gli amici di calcetto, e ora cercano di convertirsi velocemente a questa nuovo trend. Voi andate diritti al punto senza pensare troppo alle conseguenze.

Amore: le vostre strategie di seduzione sono tutte calcolate.

Lavoro: riuscite a far quadrare i conti, purché siano sempre a vostro favore.

Salute: non sapete proprio rinunciare alla palestra in pausa pranzo anche quando siete in call con il presidente.

Il consiglio del giorno: contattate ora lo chalet in montagna da affittare ad agosto per chiedere lo sconto ‘early birds’.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Torni ad avere una comprensione delle situazioni più chiara, ora che Mercurio si è tolto dall’opposizione. Infatti, sei stato uno dei primi a non credere al vociferare sull’addio alle scene dei Coma Cose e, con Venere dalla tua, hai subito percepito che il duo era in dirittura fiori d’arancio. Puoi far fronte a tutte le situazioni con la ragione e grandissima sensibilità.

Amore: sei già prontissimo a festeggiare in anticipo la festa degli innamorati.

Lavoro: ora sì che si ragiona, e non sei più attanagliato dai dubbi sulle regole base della matematica.

Salute: hai grazia e bellezza come i fiori sul palco di Sanremo.

Il consiglio del giorno: organizza una cena a lume di candela, perché l’amore e il romanticismo si celebrano tutti i giorni.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Trovare le parole giuste per esprimere il tuo stato d’animo è davvero complicato, con Mercurio che intralcia la tua capacità comunicativa. Prendi esempio di Blanco che, dopo la chiacchieratissima performance dove distrugge i fiori del palco di Sanremo, scrive una meravigliosa poesia di scuse alla città dei fiori, che potrebbe essere anche un bellissimo testo di una prossima canzone. Non crucciarti troppo sulle tue mancanze e i tuoi errori.

Amore: sei un po’ troppo frettoloso, concediti tutta la calma come un rito importante.

Lavoro: avresti proprio bisogno di una vacanza ai Caraibi.

Salute: concediti un po’ di pace e serenità facendo meditazione trascendentale.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Roy Lichtenstein a Parma.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sai bene che la conoscenza approfondita è per te fondamentale, e oggi con la Luna a favore ti piace sviscerare qualsiasi argomento che sia gossip, scienza o pura curiosità. Tra i più gettonati in questo momento è senza dubbio la storia dell’artista Rosa Chemical, che ha un’importante passato nel mondo artistico a partire da quando si faceva chiamare Soeik, il più ricercato writer di Torino. Con questa tua capacità, potresti scrivere la rubrica ‘non tutti sanno che’ sulla settimana enigmistica.

Amore: le primule nel tuo cuoricino non sono ancora sbocciate.

Lavoro: ti piace conoscere ogni aspetto di quello che fai.

Salute: per dolci sonni ci vuole assolutamente la termo coperta.

Il consiglio del giorno: organizza una festa a tema per carnevale.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti senti come Victoria dei Måneskin che infiamma tutto l’Ariston durante la performance della band. Marte accende le tue emozioni e la tua carica erotica e magnetica, che ora sai sfruttare anche a livello intellettuale, con Mercurio che è tornato ad appoggiarti, e hai sempre pronta anche la parolina giusta.

Amore la passione è incendiaria.

Lavoro torni ad avere anche fiuto per gli affari.

Salute: le tue giornate sono dinamiche e piene di eventi a cui tu partecipi con grandissima energia.

Il consiglio del giorno: prenota ora una serata al Carnevale di Venezia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mercurio ti saluta e tu resti il vero innamorato dello zodiaco. Siccome la tua parte razionale è a riposo, tu puoi finalmente concederti a cuore aperto romanticismo e dolcezza, tanto che la sorprendente nevicata sulle spiagge di Rimini e Riccione a te pare il luogo perfetto per fare una passeggiata in dolce compagnia, per poi rifugiarsi subito al calduccio a bere una cioccolata calda con panna. Sei attentissimo ai programmini da coppietta.

Amore: sei un tripudio di peluche a forma di cuore.

Lavoro: tu pensi solo all’amore.

Salute: sei il partner dei sogni delle teenager, e non solo: bello, bono e super romantico.

Il consiglio del giorno: allena i tuoi bicipiti per abbracci mozzafiato.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con Mercurio che torna a favorirti, finalmente c’è un’importante nota positiva, anche se Venere ti è ancora contro e tu sei sempre acido come il succo di un lime. Infatti, sei più interessato a trovare le esclusivissime Birkenstock di Gucci modello Boston, che alle avventure amorose di Carrie Bradshaw in ‘and just like that’. La tua priorità al momento non è proprio l’amore.

Amore: potresti concederti una rapida vampata di passione, ma proprio di quelle mini.

Lavoro: hai un’opinione proprio su tutto come gli invitati a ‘Porta a Porta’.

Salute: cura di più il tuo aspetto perché ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: fai shopping on line solo di outfit estivi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti piacciono quei gesti di amore eclatanti che ti fanno lode, e ti danno subito grande popolarità. Proprio come il cantante Lazza, che scende dal palco del teatro Ariston per donare i fiori alla sua adorata mamma. Sei il testimonial perfetto per quanto riguarda amore e gentilezza.

Amore: sei pronto a donarti completamente e incondizionatamente al partner.

Lavoro: la tua caratteristica principale è in assoluto l’empatia.

Salute: hai raggiunto il nirvana, la totale armonia tra corpo e emozioni.

Il consiglio del giorno: accompagna la mamma a fare la spesa per portarle le borse.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Sei diretto e deciso, come il discorso di Paola Egonu al festival di Sanremo. Mercurio torna nel tuo segno, e oltre a darti rapidità di pensiero, ti garantisce precisione e grande capacità di espressione, che con l’apporto di Marte a favore ti permettono di segnare sempre punto. Ora che hai una marci in più non ti ferma più nessuno.

Amore: lo riesci sempre a incastrare nella tua agenda fittissima.

Lavoro sei pronto a lavorare in qualsiasi momento della giornata, con qualsiasi fuso orario.

Salute sei così in forma che potresti fare il record di chilometro lanciato su sci.

Il consiglio del giorno: siccome sei sempre avanti, prenota già le vacanze di Natale.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra immaginazione oggi si fa proprio romantica, perché Venere e Nettuno sono congiunti. Avete così voglia di sentirvi dentro una favola, che siete disposti ad andare a vedere lo spettacolo di ghiaccio al teatro degli Arcimboldi ‘Imperial stars on ice’, anche se il palco ha una temperatura di meno quindici gradi. Per superare le temperature glaciali chiedete extra dose di abbracci al vostro partner.

Amore: lo vivete come una favola di Walt Disney.

Lavoro: siete creatività ed immaginazione fatte a persona.

Salute: avete lo sguardo candido e romantico che fa perdere la testa a tutti.

Il consiglio del giorno: acquistate subito i pattini da ghiaccio professionali.

Voto 6 +