Oroscopo 2024, le previsioni astrali per il nuovo anno segno per segno Ed eccoci all’oroscopo 2024 segno per segno, con le previsioni su amore, lavoro e fortuna. Se Saturno si ferma nel segno dei Pesci portando ad un bisogno di razionalizzare e di mettere ordine anche nella spiritualità, Giove invece si divide tra i piaceri del Toro e le chiacchiere dei Gemelli. Ecco come sarà il prossimo anno per tutti i segni zodiacali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci arrivati all'oroscopo del 2024, con le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Fare l'oroscopo dell'anno è sempre difficile per un astrologo, perché deve decidere su quali informazioni puntare per dare un quadro il più possibile coinvolgente. Non dimenticatevi, infatti, che un vero oroscopo considera l'intero tema natale, personale e unico per ciascuno di noi.

Se dovessimo però individuare i transiti più importanti di questo 2024 per fare un oroscopo segno per segno, di sicuro guarderei prima di tutto a Giove, pianeta della fortuna, che fino alla fine di maggio si troverà nel segno del Toro e poi entrerà nel segno dei Gemelli. Saturno, il pianeta delle sfide e delle restrizioni, resterà nel segno dei Pesci, principalmente nella seconda decade. Intanto Plutone ritorna a mettere un piede nel segno dell'Acquario, arrivando fino al grado 2 nel 2024 e amplificando sempre di più le caratteristiche dell'era dell'Acquario, che condizionerà tutta la società nei prossimi secoli. Diritti civili, innovazione tecnologica, spiritualità intima e profonda saranno alcune tra le caratteristiche di questa nuova era.

Oroscopo 2024 per l'Ariete

Sull'Ariete ho poco da dire in questo oroscopo 2024 perché, almeno per quanto riguarda il Sole, non ci saranno transiti significativi. Depurati anche da Plutone a sfavore proprio di chi è nato negli ultimissimi giorni del segno, direi che per questo nuovo anno potete godervi in santa pace il vostro essere Ariete al 100%. Quando capita così, ovvero che i pianeti ci lasciano un po' di tranquillità, abbiamo l'occasione di focalizzarci di nuovo su quelli che sono i nostri valori principali che magari ultimamente abbiamo un po' perso di vista. Prendilo come un anno per sistemare la scrivania, la cantina delle cose nascoste (anche metaforicamente) e persino la tua forma fisica. Anzi, se proprio un transitino lo volessimo trovare, quest'estate ti godrai un bel Giove a favore che ti ringalluzzisce la voglia di fare festa.

Oroscopo 2024 per il Toro

Sono sicura che non te lo farai ripetere due volte dall'astrologa che è bene iniziare fin da subito a goderti la vita, perché i primi sei mesi dell'anno ti vedranno con Giove, pianeta dei piaceri, proprio nel tuo segno zodiacale ma anche Saturno e Nettuno entrambi a favore. Con la fine di maggio dovrai lasciare andare il pianeta della felicità ma ti terrai stretti tutti gli altri. E se sei nato nella terza decade, occhio che c'è ancora un Urano che sembra riscaldarti il cuoricino e le chiappette e metterti ogni tanto nella condizione di non poter stare fermo sulle tue posizioni: ci saranno cose che dovrai cambiare per forza.

Oroscopo 2024 per i Gemelli

Cari Gemelli, anche quest'oroscopo 2024 ribadisce un concetto fondamentale della vostre caratteristiche astrologiche: voi siete tipi che se la sanno cavare sempre, e che sanno sgattaiolare dagli aspetti faticosi con un sorrisetto. Così sarà anche in questo nuovo anno quando, dopo sei mesi di Saturno contro (soprattutto se siete nati nella seconda decade), ospiterete Giove nel vostro segno zodiacale. Quindi tutte le fatiche che potete aver fatto nella prima parte dell'anno si ammorbidiranno, come il pane raffermo quando cucini la pappa al pomodoro. Occhio però che va bene essere più spontanei nel prendere le decisioni ma queste decisioni vanno prese eccome, altrimenti Saturno si innervosisce.

Oroscopo 2024 per il Cancro

Se hai dato un'occhiata alla classifica dei segni zodiacali più fortunati, caro Cancro, ti approcci a questo oroscopo 2024 come il primo della classe quando c'è il compito a sorpresa. Serenissimo proprio! In effetti non ci sarà nemmeno un pianeta a darti fastidio per tutto l'anno. Saturno e Giove a favore subito dall'inizio del 2024 ti vorranno ottimista molto più del solito, coinvolgente, affascinante ma concreto e affidabile. Praticamente perfetto! Nettuno e Urano, sempre a favore, faranno sì che non ti si spenga mai la magia creativa, sensibile, immensa e profonda allo stesso tempo. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sarai anche più pronto del solito a qualche piccola follia.

Oroscopo 2024 per il Leone

Il tuo oroscopo del 2024 si divide in due parti. Un po' come quando hai un piatto con qualcosa che ti piace poco e qualcosa che ti piace tantissimo. Questa volta deciderai di partire con quello che ti piace di meno e quindi fino alla fine di maggio ti toccheranno ancora ristrettezze economiche e qualche muso lungo per colpa di Giove a sfavore. Da giugno in poi però torna l'allegria, la felicità e anche quella spavalda sicurezza di chi ti fa buttare nelle situazioni anche sconosciute. Sarà proprio questo aspetto che ti verrà utilissimo quando Urano, senza preavviso, ti cambierà i piani.

Oroscopo 2024 per la Vergine

Sarai tu, cara la mia Verginona, uno dei due segni zodiacali più messi alla prova dai pianeti in questo 2024. So che la cosa ti agita ma non lo farai vedere perché sei una tutta d'un pezzo che sa mantenere un aplomb inglese anche nelle situazioni di panico. Il bello è che tu hai il tipico carattere di chi sa gestire anche le situazioni più tese restando lucida e soprattutto coerente. Questo piace moltissimo a Saturno che in effetti, ancora per tutto l'anno, ti darà fastidio, soprattutto se sei nata nella seconda decade. Tocca guardare in faccia la realtà soprattutto quando ci mette di fronte ad un problema. E risolverlo, facile facile! Però, cerca di farti furba e di sfruttare tutte le energie emotive e fisiche che ti dona Giove a favore ancora fino alla fine di maggio perché poi, proprio questo pianeta, passa a sfavore. Praticamente un voltafaccia istantaneo.

Oroscopo 2024 per la Bilancia

Questo 2024 passerà senza quasi nemmeno che tu te ne accorga. Solo i nati negli ultimissimi due giorni del segno zodiacale dovranno ancora vedersela con un Plutone che darà fastidio ma oramai solo per gli ultimi mesi. Tutte le altre Bilancia si sentiranno leggere, spensierate, addirittura ogni tanto disinteressate. Tutta quell'ansia da prestazione e perfezionismo sembra essere rimasta nel 2023. Le cose addirittura migliorano con il mese di giugno quando, grazie a Giove, avrete l'impressione di aver recuperato 10 anni di vita e senza nemmeno bisogno di interventi chirurgici.

Oroscopo 2024 per lo Scorpione

Probabilmente, dopo il 2023, adesso sei qua in trepida attesa per capire cosa ti deve attendere ancora nel 2024. Diciamo che ho delle notizie tiepide, né belle né brutte! Partiamo da Giove che effettivamente ti renderà ancora ansioso e poco socievole (e anche un po' a corto di liquidi) ma solo fino alla fine di maggio. Poi si toglie dalle scatole. In compenso, però, Saturno e anche Nettuno saranno a favore e ti saranno particolarmente utili per ricostruire tutto quello che Urano, sempre opposto, ti distrugge come un castello di carte quando qualcuno apre la finestra senza dirtelo. Nessuno però meglio di te sa che tutto è fatto per essere, prima o poi, ricostruito quindi sei pronto a rimboccarti le maniche.

Oroscopo 2024 per il Sagittario

Lo so che sei ancora arrabbiato con me perché nella classifica dei segni più fortunati per il 2024 ti ho messo all'ultimo posto. Astrologa non porta pena però caro mio: tutta colpa invece di Saturno e Giove che entrambi sembreranno avercela con te. No Panic: tu sei il segno zodiacale legato al maestro, al saggio e all'ingegno quindi non hai proprio nulla da temere. Solamente, soprattutto da giugno in poi quando entrambi i pianeti saranno a sfavore, noterai un drastico calo nel desiderio di fare festa e anche nella tua innata dose di ottimismo. Ti ritroveremo cinico, piagnucolone e spesso solitario. Però se un pochino ti conosco sfrutterai questo momento di introspezione per uscirne ancora più consapevole. Di cosa, lo deciderai tu.

Oroscopo 2024 per il Capricorno

Il tuo oroscopo 2024 è da bottiglia di champagne sempre nel frigorifero caro Capricorno, perché le occasioni per festeggiare saranno tante e spesso improvvise. Soprattutto nei primi cinque mesi dell'anno quando Giove sarà a tuo favore insieme ad Urano, Saturno e pure Nettuno. Insomma non ti farai ripetere due volte di andare a goderti la vita e il bello è che lo farai anche coinvolgendo le persone che ti stanno intorno e proponendo il tuo lato più ottimista, solare e vivace. Sono davvero fiera di te.

Oroscopo 2024 per l'Acquario

Avrai come l'impressione di arrivare all'inizio di questo 2024 con ancora qualche malumore, qualche insicurezza e qualche rottura di scatole da depurare come con la tisana drenante. In effetti il 2023 ha portato a galla tutta una serie di problematiche e ti ha costretto a fare i conti con situazioni che, così come sono, non potevano andare avanti. Ma tu nel cambiamento evolutivo sei un vero maestro! Per fortuna da giugno in poi la situazione migliora decisamente e tu torni ad aver voglia di confrontarti, condividere e addirittura fare tardi la sera per divertirti con gli amici. Insomma torni l'Acquario che conosciamo.

Oroscopo 2024 per i Pesci

Cari pesciolini questo 2024 vi vuole di nuovo con la testa sulle spalle e le pinne ben salde a terra. Se ci sono decisioni importanti da prendere sostenute e chieste a gran voce da quel Saturno che ospitate nel vostro segno zodiacale, vi consiglio di prenderle entro la fine di maggio. In questi primi 5 mesi dell'anno infatti con Giove a favore qualsiasi cambiamento sembrerà più leggero. Da giugno invece lo stesso Giove si mette a sfavore e vi sentiremo spesso sbuffare, lamentarvi, dichiarare che proprio siete sfiniti. Le energie saranno da centellinare. Per fortuna Nettuno e Urano ancora a favore contribuiranno a farvi vedere la vita da tutti i punti di vista, anche soprattutto quelli più astrusi. Ma si sa che voi siete creativi.