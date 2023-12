Oroscopo 2024, chi guadagnerà più soldi: i segni zodiacali fortunati nel lavoro Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati nel lavoro per l’oroscopo 2024, e che dunque guadagneranno di più: trionfano i segni che avranno Giove a favore. Il pianeta del denaro si troverà prima in Toro e poi in Gemelli: ma anche Capricorno e Bilancia sono favoriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci alla classifica dei segni zodiacali che secondo l'oroscopo 2024 guadagneranno più soldi con il lavoro: dobbiamo principalmente guardare a Giove, il pianeta del denaro. Giove si trova nel segno del Toro, dove starà fino alla fine del mese di maggio per poi passare nel segno dei Gemelli. Giove in il Toro tra l'altro, insieme ad Urano nello stesso segno per questo 2024, sembrano di nuovo parlare di cambiamenti importanti dal punto di vista della gestione del lavoro e dell'economia.

Non dimentichiamoci però che parlando di lavoro dobbiamo necessariamente buttare un occhio anche al pianeta Urano e al pianeta Saturno. Urano si trova per tutto l'anno nell'ultima decade del segno del Toro mentre Saturno sarà nella seconda decade del segno dei Pesci.

Oroscopo 2024, la classifica dei segni che guadagneranno più soldi il prossimo anno

Eccoci con la classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo 2024: chi guadagnerà più soldi? Le previsioni segno per segno.

12. Scorpione

Ti ho messo qui, nell'ultimo posto della classifica dei segni zodiacali fortunati nei guadagni del 2024, perché almeno fino alla fine di maggio, entrambi Giove e Urano saranno a tuo sfavore, in opposizione al tuo segno zodiacale. Questo significa che i cambiamenti improvvisi anche lavorativi saranno parecchi.

11. Leone

Con Giove e Urano a sfavore anche nel tuo caso, come abbiamo appena detto per lo Scorpione, è probabile che ci siano dei cambiamenti inattesi nell'ambito del business. In tutti i casi almeno fino alla fine del mese di maggio sarà bene stare attento a pianificare le uscite.

10. Sagittario

Dacci dentro nelle attività lavorative nei primi sei mesi dell'anno prima quindi che Giove, il pianeta della facilità economica, si metta in opposizione. Soprattutto se dovrai fare delle trattative economiche o contrattuali sarà bene farle subito ad inizio anno. Certo, Saturno che continua a darti fastidio sembra dirti però che alcune dinamiche anche lavorative devono essere modificate.

9. Vergine

Nonostante tu sia un segno zodiacale particolarmente parsimonioso e attento anche nelle spese, e nonostante lavorativamente tu ti dia da fare parecchio, quest'anno potrebbe non essere particolarmente proficuo soprattutto nella seconda metà. Tutta colpa di Saturno ma soprattutto Giove che si mettono a sfavore. Contemporaneamente! Quindi insomma questo 2024 potrebbe non filare sempre liscio lavorativamente parlando.

8. Acquario

Tu sei un segno zodiacale che se la sa cavare sempre, anche durante i cambiamenti improvvisi e non decisi a tavolino. Detto questo però avere Urano e anche Giove a sfavore non aiutano proprio per niente nella realizzazione dei propri obiettivi economici e lavorativi. Cerca di mantenere l'equilibrio.

7. Pesci

Se vuoi puntare sulla fortuna economica ti consiglio di giocarti tutte le tue carte nei primi sei mesi quando Giove sarà a tuo favore e Saturno, nel tuo segno zodiacale, ti dona la giusta determinazione per ottenere anche risultati particolarmente ambiziosi, senza paura di faticare! Da giugno in poi invece con i soldini e stai attento.

6. Ariete

Lavorativamente ti farai un sacco di domande in questo 2024, ma questo non ti impedirà, soprattutto da giugno in poi, di ottenere dei buoni guadagni dal punto di vista lavorativo. Mi raccomando cerca di ascoltare quello che Saturno ti fa sentire, forse semplicemente qualcosa che non funziona più come tu vorresti.

5. Gemelli

Come ti ho già detto diverse volte, in tanti oroscopi 2024, per te questo nuovo anno sarà molto particolare. Dove Saturno ti chiederà anche di fare dei cambiamenti o almeno dei ripensamenti dal punto di vista lavorativo, Giove invece ti aiuterà soprattutto da giugno in poi a stare in buona salute dal punto di vista economico. Ovviamente questo aiuterà a prendere decisioni in modo più leggero e spontaneo.

4. Cancro

Sei pronto anche a lanciarti in questo 2024 in qualche azzardo economico. Proprio tu che di solito sei particolarmente accorto e attento. Farai benissimo però soprattutto nella prima parte dell'anno con Giove a favore ma puoi permetterti di rischiare sempre grazie a Saturno che ti sostiene.

3. Bilancia

Soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando Giove sarà a tuo favore, avrai l'impressione che le finanze scivolino dentro e fuori dal tuo portafoglio con grande serenità e leggerezza. Ottimo, soprattutto perché potrai permetterti qualche volta di perdere il controllo su ogni minima spesa.

2. Capricorno

Ritieniti particolarmente fortunato perché anche in questo 2024 tutte le tue ambizioni lavorative e di guadagno saranno più che soddisfatte. Tutto merito tuo ma anche di Giove e Saturno contemporaneamente a favore. Puoi quindi permetterti di puntare ancora più in alto del solito.

1. Toro

Giove è proprio nel tuo segno zodiacale ti porterà a goderti la vita ma anche a saper accumulare beni economici. Ottimo anche se ti chiedo di prestare un briciolo di attenzione perché Urano può ancora portare qualche cambiamento improvviso anche nell'ambito del business. Sono sicura che darai il meglio.