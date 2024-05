video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 6 al 12 maggio 2024: Ariete e Sagittario pieni di energie La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2024 mantiene il favore di Venere ai segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e le energie di Marte per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). In che posizione sarà il tuo segno zodiacale?

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 6 a sabato 12 maggio 2024, non ci sarà nessuna variazione dei pianeti veloci: ovvero Marte e Mercurio restano in Ariete mentre Venere rimane in Toro. Ci sarà anche la luna nuova sempre in Toro l'8 maggio. La vera notizia è che Plutone diventa retrogrado.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Acquario

Tutta la tua storica voglia di fare festa e invitare gente anche a casa per la prima colazione, caffè latte e Tg con le notizie, è proprio evaporata via. Adesso ti inventi chiamate a rapporto del capo all'ultimo minuto anche solo per evitare l'aperitivo del venerdì sera. Sarai mica malato!??

11. Scorpione

Hai la stessa fiducia nelle persone che ti circondano che riservi al venditore porta a porta che ti giura che la sua è la tariffa luce e gas assolutamente migliore! Sei così sospettoso che il tuo partner dovrà mandarti selfie geo localizzati per non sentirti brontolare. Un agente segreto la fa più facile di te.

10. Bilancia

Ti senti un po' come un bulldog francese, di quelli che a vederli sembrano appena usciti da un incontro di boxe, vittoriosi tra l'altro, e ancora hanno un po' di incazzatura da sfogare… Ma poi, si sa, sono innocui cucciolotti di taglia media. Ecco, tu sei proprio così.

9. Pesci

Se nonostante tutti i tuoi buoni propositi di coppia e anche di lucidità personale ti ho piazzato qui al nono posto della classifica dei segni fortunati è solo perché, con questo Saturno che ti pesa come lo zaino da trekking per il giro del mondo, in effetti puoi risultare decisamente meno simpatico e socievole. Ma non si può mica avere tutto!

8. Gemelli

Sembra proprio che io abbia delle preferenze, caro Gemelli, come la prof del liceo! In effetti potevo spostarti un pochetto più in su ma non c'era più posto: sei arrivato tardi e ti becchi il primo banco. Sarà che questo Saturno ancora contro ti fa sentire solo soletto come il broccolo che avevi comprato in vista della dieta ma che è rimasto lì, ingiallito e abbandonato nel frigo.

7. Cancro

L’amore torna a riscaldare il tuo cuoricino ma tu rimani bollente come l’aria calda del phon condiviso alla piscina comunale. Il vero calore é un’altra storia proprio. Ti senti così teso che il respiro non va più in giù del reggiseno, alla faccia delle raccomandazioni della mindfulness di respirare col diaframma!

6. Capricorno

Che sia ben chiaro che quello che é tuo non ai tocca. Sei più agguerrito di un cane maremmano abruzzese a guardia del suo gregge di pecore! Perché adesso che il tuo cuoricino ha ricominciato a richiedere baci e coccole non hai intenzione né di condividerle né di doverle elemosinare. Ti si baci in fretta e senza fare storie!

5. Vergine

Senti proprio che l’universo ti sta tendendo una mano, mettendo i cartelli e anche dei punti ristoro muniti di macchinette quelle per le merendine che accettano anche il Bancomat. Ma cosa vuoi di più???? Insomma c'è Saturno contro ma

anche l’universo in buona.

4. Leone

Sei un po' stronzetto e qualcuno te lo doveva pur dire Leoncino, ma nulla di personale s’intende! Solo che se Marte ti vuole focoso come la stirella, in compenso Venere non ha alcuna intenzione di farti dire e nemmeno pensare cose carine. Sexy ma schivo!

3. Sagittario

Sei godurioso come la scarpetta di pane fresco nella pentola del ragù e te ne freghi dell’etichetta pure se dovessi macchiarti la camicia. D’altronde quando la passione chiama come adesso non é che si possa stare attenti a non stropicciarsi, no??!

2. Toro

Sei fico come l’upgrade in business quando proprio non hai fatto nulla per meritartelo. Ma questa settimana sarà così: tu stai fermo e l’amore in ogni forma ti piove addosso come l’acqua dal balcone di sopra quando la vicina annaffia le primule.

1. Ariete

Ti senti potente ed energico come un razzo della Nasa e tu non hai certo intenzione di fermarti sulla Luna: punti a Marte e ritorno in giornata! Hai così tanta voglia di fare che scegli solo palestre aperte h24.