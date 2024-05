video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 9 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 9 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Pesci, ma solo per la Luna storta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, giovedì 9 maggio 2024, la Luna crescente entra in Gemelli mentre il Sole va veloce verso Urano. Mercurio in Ariete vicinissimo ancora a Chirone sembra volerci spingere a dichiarare quello di cui abbiamo bisogno come primo passo per ottenerlo. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Pesci, ma solo per la Luna storta.

Ariete

Amore: lo vuoi al massimo.

Lavoro: vorresti scalzare il tuo titolare, stai molto attento.

Fortuna: a volte quanto è troppa, stroppia.

Il consiglio del giorno: non lodarti costantemente.

Voto: 8 – un filino pedante.

Toro

Amore: trovi anche l’anima gemella.

Lavoro: viaggia con il pilota automatico.

Fortuna: te la sei tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: condividi le tue gioie con chi ti sta vicino.

Voto 9 – sul podio.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 8 maggio 2024

Gemelli

Amore: distributore di buon parole.

Lavoro: siete anche dotati di grande pazienza.

Fortuna: per voi è sinonimo di merende e pomeriggi trascorsi davanti ad consolle di videogiochi.

Il consiglio del giorno: chiama il tuo migliore amico per una partitella.

Voto 7 voglia di giocare.

Cancro

Amore: solo se è comodo.

Lavoro: con quegli occhioni da cucciolo ti danno tutti una mano.

Fortuna: hai sempre in tasca un penny fortunato.

Il consiglio del giorno: inizia la giornata con una bella e golosa colazione.

Voto 7 e mezzo pigrone.

Leone

Amore: sorprendentemente romantico.

Lavoro: ti applichi il giusto.

Fortuna: appena la intravedi fai le feste come un dolce Labrador.

Il consiglio del giorno: cenetta a due.

Voto 7 sorridente.

Vergine

Amore: fai l'elenco delle cose che ti piacciono.

Lavoro: senza organizzazione tu non alzi un dito.

Fortuna: ti regala sempre leggiadria e bellezza da schianto.

Il consiglio del giorno: ricorda che per far star bene tutti devi prima star bene tu.

Voto 6 e mezzo filosofa.

Bilancia

Amore: semplici amicizie.

Lavoro: fai ordine, soprattutto mentale.

Fortuna: te ne basta un cucchiaino per addolcire il tuo caffé.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di meditazione trascendentale.

Voto 6 e mezzo con ordine.

Scorpione

Amore: inizia con timide occhiatine.

Lavoro: le lamentele non portano da nessuna parte.

Fortuna: hai dimenticato di segnarla nella lista della spesa.

Il consiglio del giorno: organizza una pizzata con gli amici.

Voto 6 ma sei già contento.

Sagittario

Amore: deve saper attirare la tua attenzione.

Lavoro: ogni tanto puoi farti felicemente gli affaracci tuoi.

Fortuna: non è menzionata nel menù della giornata.

Il consiglio del giorno: fai i conti di casa.

Voto 5 e mezzo irritabile.

Capricorno

Amore: fai di tutto per l’amore.

Lavoro: non fare il furbetto che viene beccato con le mani nella marmellata.

Fortuna: fa parte delle tue fondamenta.

Il consiglio del giorno: niente giocate al casinò per il momento.

Voto 7 senza freni.

Acquario

Amore: gusti particolari e discutibili.

Lavoro: le tue idee potrebbero essere fraintese.

Fortuna: non pensare di fare centro bendato.

Il consiglio del giorno: opta per un abbigliamento classico.

Voto 6 e mezzo e chiama uno stylist.

Pesci

Amore: baci con la scossa.

Lavoro: non fatevi sorprendere dagli imprevisti.

Fortuna: avete la formalina magica per produrla.

Il consiglio del giorno: mai ripararsi sotto un’albero durante un temporale.

Voto 6 – comunque positivi.