Oroscopo 2024, la classifica dei segni più fortunati in amore: le previsioni per il nuovo anno Oroscopo 2024, la classifica dei segni zodiacali più fortunati in amore per il prossimo anno vede uno scivolone dello Scorpione e Sagittario, mentre sul podio Bilancia e Cancro. Ma quale sarà il segno più innamorato del 2024? Ecco le previsioni in amore segno per segno.

La classifica dei segni più fortunati in amore nel 2024 racconta, segno per segno, chi sarà più predisposto a condividere coccole e grandi progetti di coppia, e chi invece avrà bisogno di dedicarsi a sé stesso. Il pianeta dell'amore, Venere, nel 2024 non farà soste, ovvero continuerà a muoversi alla sua solita velocità sostando in ciascun segno zodiacale circa 25 giorni. Questo significa che anche quando sarà a favore o a sfavore del nostro segno zodiacale, lo sarà solamente per qualche giorno, quattro o cinque e non di più. Però tanti sono i pianeti che, con modalità diverse, influiscono proprio sul nostro amore.

La classifica dei segni più fortunati in amore secondo l'oroscopo 2024

Ecco la classifica dei segni più fortunati in amore per il prossimo anno:

12. Scorpione

Tra Urano e Giove in opposizione, soprattutto per la prima metà dell'anno, di dolcezze ne vorrai sapere il meno possibile. Vero che Saturno a favore può farti venire voglia di costruire anche in coppia ma lo spirito della condivisione e soprattutto del compromesso non sarà certo il tuo forte. Dovrai farlo capire alla tua dolce metà.

11. Sagittario

Saturno e Giove saranno entrambi un po' faticosi in questo 2024, per questo anche l'amore ogni tanto potrebbe sembrarti più un supplizio che non una gioia. Potrebbe essere l'anno giusto anche per rimettere in discussione delle dinamiche a due che ti porti dietro da un pezzo senza esserne soddisfatto completamente.

10. Vergine

Soprattutto nella seconda metà dell'anno, con Giove e Saturno insieme a sfavore, l'amore sarà probabilmente l'ultimo dei tuoi pensieri. Oppure, se ci penserai, sarà per rimettere in discussione qualcosa. Anche nella coppia affronterai ogni decisione con il tuo rinomato cinismo: se non va, si cambia!

9. Leone

Nella prima metà dell'anno, con Giove e Urano che ti renderanno particolarmente spazientito e nervoso, anche per chi volesse amarti con le migliori intenzioni non sarà per nulla facile. Per fortuna le cose miglioreranno dall'estate, quando tornerai a voler viziare e farti viziare in coppia.

8. Acquario

L'amore dovrà attendere la seconda metà dell'anno per poter uscire allo scoperto, perché ancora nella prima parte tanti saranno i pianeti a renderti difficile anche solo mandare un cuoricino via WhatsApp alla tua dolce metà. Preferirai di gran lunga startene per i fatti tuoi. Per fortuna con l'arrivo dell'estate anche a te tornerà la voglia di baci.

7. Pesci

Questo 2024 probabilmente non ti vedrà leggero e spensierato, soprattutto nelle questioni sentimentali. Tra Saturno che pesa sul tuo Sole e Giove che si mette a sfavore, anche nelle relazioni non vivrai i soliti momenti dolci e fantasiosi ai quali sei abituato. Tutto sembra essere un po' meno spontaneo.

6. Gemelli

Come ti ho già detto in tutti gli oroscopi, in tutte le classifiche, questo 2024 per te sarà un anno di situazioni molto diverse tra loro. Dove Saturno potrebbe portare anche un po' di noia o di malcontento nella coppia, facendoti sentire solo, Giove al contrario ti alleggerirà anche nelle relazioni. Il risultato? Lo deciderai tu, magari approfittando della giocosità di Giove per risolvere problemi di coppia che ti porti dietro da tempo o per rinvigorire l'atmosfera a due.

5. Ariete

Dovremo aspettare la seconda metà dell'anno, con Giove a favore, per vederti di nuovo fare delle pazzie sentimentali. E si sa, che quando tu decidi di conquistare qualcuno non lo fai certo timidamente! Nei primi mesi però con Saturno nella tua 12ª casa potresti addirittura far venire a galla qualche malinconia.

4. Toro

È vero che Urano nel tuo segno zodiacale resta particolarmente imprevedibile, ma sono convinta che con Giove e Saturno, ma anche Nettuno, tutti a tuo favore la tua voglia di stare bene con le persone che ami prenderà il sopravvento. Così, anche se ci dovessero essere cambiamenti improvvisi (per i nati nella terza decade soprattutto), sarà l'amore a guidarti come la torcia del cellulare quando si brucia la lampadina.

3. Bilancia

Questo 2024 per te sarà l'anno degli slanci, soprattutto nella seconda metà quando Giove sarà a tuo favore. E dato che tu sei uno dei due segni zodiacali dominati da Venere, il pianeta dell'amore, direi che l'abbandono all'istinto avrà molto a che fare con l'abbandono tra le braccia della tua dolce metà.

2. Cancro

Si sa che tu sei un segno zodiacale portato, per DNA astrologico, a intessere legami stretti stretti con le persone che ami. Per questo in un anno in cui sia Giove e Saturno saranno a tuo favore probabilmente sentirai la spinta alla programmazione, progettazione organizzazione pragmatica di crescita e di coppia e di famiglia. Molti dei tuoi progetti saranno sostenuti dai sentimenti. Non hai certo paura di dichiararti.

1. Capricorno

Proprio tu in questo 2024 potresti stupirci con qualche stravolgimento della tua vita fatto soltanto per seguire il cuore. Tra Urano, Nettuno e anche Giove tutti a favore i tuoi colpi di testa potranno essere dettati anche dai sentimenti. Praticamente è una rivoluzione, conoscendoti.