Oroscopo 2024, la classifica dei segni più fortunati secondo le stelle: chi conquista il podio Arriva l'oroscopo del 2024 con la classifica dei segni più fortunati: Giove sarà in Toro fino a maggio, e in Gemelli da giugno, mentre Saturno resta in Pesci. Ecco le previsioni astrali per il prossimo anno e quali saranno i segni che potranno contare sull'aiuto delle stelle.

Eccoci arrivati all'oroscopo 2024, con la classifica dei segni più fortunati secondo le stelle. Avrei da sacco di cose da dire su questo 2024: per il momento, per stilare la classifica dei segni zodiacali più fortunati del prossimo anno mi sono basata principalmente su due pianeti opposti. Saturno che si trova nel segno dei Pesci, simbolo di ristrettezze e fatiche, e Giove che si trova prima in Toro e poi in Gemelli, che porta invece leggerezza e fortuna. Non dimenticatevi, però, per un oroscopo completo, è bene controllare tutto il vostro tema natale e non soltanto il Sole.

Oroscopo 2024, la classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno

Ecco di seguito la classifica dei segni più fortunati per il prossimo anno: in vetta un segno d'acqua!

12. Sagittario

Più che la lista dei buoni propositi di fine anno, caro Sagittario, tu dovrai fare quella delle preghiere e anche degli amici stretti, perché saranno loro quelli ai quali telefonerai quando propio non sopporterai nessuno, ovvero da giugno in poi. Hai tempo per allargare la lista intanto. Tra Saturno e Giove contrari, sarà bene che ti circondi della linea gialla da non oltrepassare, come quella della metro.

11. Vergine

Per fortuna hai un master in polemiche e brontolii, cara Vergine, perché in questo 2024 e soprattutto nella seconda meta in effetti ne avrai tutte le ragioni. Saturno e Giove insieme ti guardano come la ex del tuo attuale fidanzato e la sua migliore amica. Se tu sei in minigonna e stai evidentemente meglio di loro. Insomma, ti senti osservata, giudicata e devi anche decidere in fretta che si sa che Saturno non ha pazienza. Disdici gli impegni e fai l'elenco dei pro e dei contro.

10. Scorpione

Se farai l'elenco dei motivi per i quali essere grato al 2023, probabilmente finirai prima di essere arrivato a 5. In effetti non è stato molto gentile con te. Comunque tu non sei un tipo permaloso, vero?? E invece ovviamente sì, quindi capita che il muso ti passi non prima di fine maggio. Fino ad allora il genere umano intorno sarà meglio che abbia un buon motivo per rivolgerti la parola. Comunque grazie a Saturno almeno sei coerente e ambizioso.

9. Pesci

Avrai un po' sempre quella sensazione di rilassatezza che si ha alla prima cena a casa dei (probabili) futuri suoceri. Praticamente nulla e ridi a denti stretti. Tutta colpa di Saturno, che in effetti ti appesantisce come le cotiche coi fagioli e da giugno con anche Giove l'allegria, questa sconosciuta proprio. Però c'è la speranza di avere un anno di grandi e mature decisioni, che non sarebbe mica male, eh.

8. Leone

Questa storia di Giove ancora a sfavore fino alla fine di maggio, e di non poter spendere come se fossi un emiro potrebbe scocciarti parecchio. Ma è cosi. Anzi, occhio che ci si mette anche Urano se sei della terza decade a rovinarti i piani. Con i primi caldi estivi però la musica cambia, anzi si alza a palla e tu ti spogli, nel senso che vorrai rimediare a tutto il sesso che ti sei lasciato scappare prima. Ti riprendi insomma!

7. Acquario

Se credevi di aver espiato tutte le sfighe nel 2023 sappi che no, ne è rimasta qualcuna come sul fondo della pentola. Va spazzolata. Fino a fine maggio resta ancora mimetizzato il più possibile e para i colpi della vita come un tennista della domenica. Fai il bravo, insomma. Poi da giugno ti puoi anche scatenare… E in effetti ti divertirai come un pischello nell'estate dopo la maturità.

6. Toro

Qualsiasi cosa succeda, Torone, tu sappi che fino a fine maggio hai Giove nel tuo segno, che è come avere sempre una spalla su cui piangere e un'amica con la casa al mare che ti ospiti. Gratis. Insomma, davanti a qualsiasi cambio di programma tu stappi un prosecco. Che poi, con Saturno a favore ti scoprirai bravissimo a rimettere le cose a posto anche se non sono andate esattamente come le avevi immaginate. Ottimo!

5. Gemelli

Sei qua perché sei il solito fortunello anche un po' paraculo, Gemelli, e questa volta te lo meriti. Perché rispondi come in una partita a scacchi e se Saturno contro ti mette nell'angolo, tu muovi il cavallo e galoppi via in groppa a Giove che è molto più divertente. Quindi vero che ci saranno decisioni da prendere e tagli da fare ma saprai in brevissimo tempo come riprenderti da qualsiasi delusione. In effetti sei maestro in questo.

4. Ariete

Non vorrei deluderti Arietone, ma questo 2024 sarà persino un po' noioso da quanto ti vedrà rilassato. Praticamente come nella spa la domenica pomeriggio quando fuori nevica ma tu non hai alcuna intenzione di tornare in città, anzi ti prenoti il massaggio. È tutto coccole, gioie, cose che vanno bene senza nemmeno bisogno che ti impegni più di tanto. Insomma, goditi la vita come se avessi vinto la crociera alla tombolata.

3. Bilancia

Tutto fila liscio e tu gongoli perché nella pace e nell'armonia ci stai bene come l'insalata di gamberi nel panettone gastronomico. Mantieni anche una certa eleganza che ti si addice. Poi però con l'inizio dell'estate ti prepari a shakerarti come un Daiquiri sulla spiaggia e a fare follie amorose e non. Insomma disibinita così non ti si vedeva da tempo: ti butti nella vita come con lo stage diving.

2. Capricorno

Ti scoccia un po' non essere al primo posto, ma stai sereno che questo 2024 ti vedrà così sicuro e insieme dolce che ti stupirai di te stesso. I piaceri non verranno sempre e solo dopo i doveri ma a parimerito. E questa è già una bella rivoluzione. Comunque se con Saturno e Urano a favore i doveri li compi con la velocità di uno stagista volenteroso, per i piaceri è evidente che resterà un sacco di tempo. Divertiti!

1. Cancro

Quasi non ci credi Cancrone, ma anche stavolta ti metto in una buona, anzi buonissima posizione. Certo, tu ci devi mettere del tuo per sentirti felice e fortunato eh, dammi una mano! Non c'è nemmeno un pianeta che si permette di guardarti storto e anzi tutti ti stendono tappeti rossi manco fossi Anne Hathaway agli Oscar. Ma un po ti ci senti, comunque. Saturno e Giove ti vogliono sicuro di te tanto che ti butterai nella vita facendo le capriole.