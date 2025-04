Oristano, macabra scoperta sulla spiaggia di Su Pallosu: cadavere saponificato sul bagnasciuga

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

spiaggia di Su Pallosu

Un corpo senza vita è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1° aprile, sulla spiaggia di Su Pallosu, nel territorio di San Vero Milis, in provincia di Oristano. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti, che, notando la presenza del cadavere sul bagnasciuga, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, affiancati dal medico legale, per eseguire i primi rilievi e tentare di raccogliere elementi utili.

Il cadavere si trova in uno stato avanzato di saponificazione, condizione che rende estremamente difficile stabilire da quanto tempo fosse in mare e, soprattutto, risalire alla sua identità. Al momento, non è stato possibile determinare con certezza né il genere né la nazionalità della persona deceduta, sebbene, in base alle prime analisi delle ossa, gli esperti ritengano più probabile che si tratti di un uomo.

L'ipotesi attuale è che il corpo sia stato trasportato fino agli scogli della spiaggia dalle correnti marine dei giorni scorsi, ma restano ancora molte domande senza risposta.

Dopo il recupero, la salma è stata trasferita presso l'ospedale di Oristano, dove verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per cercare di chiarire le circostanze della morte e, soprattutto, per risalire all'identità della persona. Probabile quindi l'autopsia e l'analisi del DNA, che potrebbero fornire dettagli decisivi sulle cause del decesso e sulle eventuali tracce di riconoscimento.

Nel frattempo, le autorità stanno verificando le segnalazioni di persone scomparse nella zona e nei territori limitrofi, nella speranza di trovare un collegamento utile per l’identificazione del cadavere.