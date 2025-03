video suggerito

Oristano, 18enne ucciso da meningite in 24 ore, piano straordinario di vaccinazioni: "Malattia letale" Il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha avviato una campagna di vaccinazione a tappeto contro il meningococco di tipo B per tutti gli adolescenti dagli 11 ai 25 anni dopo la morte del 18enne Gabriele Pinna, atleta di judo di Ghilarza colpito da una meningite fulminante e deceduto in meno di 24 ore.

A cura di Antonio Palma

“La meningite è una malattia che può avere effetti molto gravi e potenzialmente letali” così la direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha annunciato l’avvio di una campagna straordinaria di vaccinazioni per tutti i giovani della provincia dopo la morte del 18enne Gabriele Pinna, atleta di judo di Ghilarza colpito da una meningite fulminante e deceduto in meno di 24 ore lo scorso weekend.

Secondo quanto accertato dalle analisi di laboratorio post mortem, il ragazzo è stato colpito dal batterio Neisseria meningitidis di gruppo B che lo ha stroncato in poche ore nonostante il fisico atletico e l’assenza di altre malattie. Il ragazzo era arrivato all'ospedale di Oristano in gravi condizioni nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo aver cominciato ad avere febbre giovedì 6 marzo pensando fosse influenza. Nonostante i soccorsi medici, è morto poche ore dopo. Le analisi hanno successivamente confermano il meningococco di tipo B come responsabile del decesso e quindi la circolazione del pericoloso batterio nella zona, con conseguente alto rischio per i non vaccinati.

Per questo l'Asl locale ha deciso di lanciare il piano straordinario di vaccinazioni per la protezione dal meningococco di tipo B rivolto a tutti i ragazzi della provincia dagli 11 anni compiuti fino ai 25 anni compiuti. "Invitiamo tutti i ragazzi che rientrano in questa fascia di età, residenti in provincia di Oristano e non ancora vaccinati per questo tipo di infezione, a rivolgersi ai centri vaccinali di Oristano, Ghilarza, Ales e Terralba, per ricevere gratuitamente il vaccino antimeningococco di tipo B, in grado di proteggere efficacemente da una malattia che può avere effetti molto gravi e potenzialmente letali” ha spiegato la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento Asl.

La stessa Asl ha già messo in sicurezza le persone che sono entrate in contatto stretto con il 18enne sottoponendole alla terapia antibiotica prevista dalla profilassi. "La vaccinazione a tappeto di tutti gli adolescenti dagli 11 ai 25 anni è una ulteriore misura che abbiamo scelto di adottare per allargare la protezione e prevenire eventuali nuovi casi” aggiungono dall’Asl, concludendo: “Si tratta di un vaccino che ha un'efficacia immediata, che è cioè in grado di proteggere da subito da un'eventuale infezione, per cui è particolarmente raccomandato in questo caso in cui è stata accertata sul nostro territorio la circolazione del batterio".