Pensa sia influenza ma era meningite fulminante: Gabriele muore a 18 anni in 24 ore, lutto nel mondo del judo È morto a 18 anni Gabriele Pinna, atleta di judo di Ghilarza colpito da una sospetta meningite fulminante, che sarà confermata dagli esami di laboratorio. Il decesso a meno di 24 ore dalla comparsa dei sintomi.

A cura di Ida Artiaco

Pensava fosse solo un po' di influenza invece era una meningite fulminante che l'ha stroncato in meno di 24 ore dalla comparsa dei primi sintomi. Lutto a Ghilarza per la morte improvvisa di Gabriele Pinna, 18 anni, atleta di punta del judo locale e studente del liceo scientifico Mariano IV di Oristano. Il ragazzo aveva cominciato ad avere febbre giovedì 6 marzo, ma durante la notte la situazione è precipitata, i genitori si sono accorti che non reagiva più ad alcuno stimolo, era come se fosse incosciente, ed è stato trasferito in ospedale.

Ma quando è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, era ormai troppo tardi. Nonostante gli sforzi dei medici, che lo hanno immediatamente trasferito nel reparto di Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione. Visti i sintomi e l'evoluzione della malattia, i medici hanno ipotizzato possa trattarsi di meningite fulminante, ma la diagnosi deve essere ancora confermata dagli esami di laboratorio che si stanno svolgendo a Cagliari.

Come riporta l'Unione Sarda, la Asl di Oristano ha già fatto scattare la profilassi antibiotica e sta tracciando i contatti a scuola, il liceo linguistico di Ghilarza, e i familiari. Il Comune, guidato dal sindaco Stefano LIcheri, ha immediatamente annullato le manifestazioni legate al Carnevale previste per stringersi alla famiglia di Gabriele, come è stato comunicato via Facebook dai canali dell'amministrazione cittadina. Stessa decisione è stata presa anche ad Abbasanta e Norbello, dove il giovane era molto conosciuto. Gabriele, inoltre, era un promettente judoka e nelle prossime settimane avrebbe dovuto partecipare ai campionati italiani di judo.