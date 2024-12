video suggerito

Operatore del pronto soccorso aggredito da un paziente a Caltanissetta: arrestato un 20enne A Caltanissetta un ragazzo siciliano di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che ha aggredito un operatore sociosanitario del pronto soccorso cercando di colpirlo con pugni al volto. La vittima dell'aggressione, avvenuta nell'ospedale Sant'Elia, ha riportato soltanto lievi ferite alla mano destra.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Non si fermano gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario. A Caltanissetta un 20enne siciliano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che nella serata di ieri, lunedì 30 dicembre, ha aggredito un operatore sociosanitario del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia.

Come riportano i quotidiani locali, l'allarme è scattato quando gli agenti delle volanti, che presidiano la struttura e si trovavano all'interno del reparto dove è avvenuto il fatto, hanno sentito delle urla provenire dai locali vicini, quelli dedicati all'Osservazione breve intensiva, dove vengono trattati i casi meno gravi e che non necessitano di ricovero immediato.

Quando i poliziotti hanno raggiunto il luogo da cui provenivano le grida, hanno trovato il giovane che spintonava e cercava di colpire con pugni al volto l'operatore. Gli agenti sono rapidamente intervenuti è hanno bloccato il 20enne, subito dopo l'aggressore è stato identificato e posto in arresto. È stato quindi condotto in Questura per eseguire le procedure di rito.

A quanto si apprende, il giovane, poco prima dell'aggressione, era arrivato al Pronto soccorso a seguito di una sospetta intossicazione da alcolici. Non sono stati invece resi noti i motivi all'origine della violenza. La vittima ha riportato soltanto lievi ferite alla mano destra.

Anche due mesi fa, a fine settembre, la Polizia di Stato era dovuta intervenire presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia dopo che un uomo di 40 anni, soccorso e trasportato in ambulanza, aveva dato in escandescenza.

Aveva preso a pugni il mezzo e creato disordine all’interno del presidio ospedaliero, tanto da determinare l’intervento delle volanti. L'uomo era quindi stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e condotto in Questura.