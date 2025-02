video suggerito

Operata per rimuovere una cicatrice, mamma Patrizia muore a 49 anni poche ore dopo: aperta un'inchiesta La Procura di Trento ha aperto un'indagine sulla morte di una donna di 49 anni, Patrizia Marchi, deceduta qualche ora dopo essersi sottoposta all'ospedale di Tione ad un semplice intervento di rimozione di una cicatrice sull'addome. Già eseguita l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Patrizia Marchi (Immagine da Facebook).

Giallo a Trento dove una donna di 49 anni, Patrizia Marchi, è morta qualche giorno dopo essersi sottoposta ad un intervento non complesso – e andato bene – all'ospedale di Tione. La Procura ha così deciso di aprire un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, e ha disposto l'autopsia, che è già stata eseguita, per cercare di capire cosa abbia provocato il decesso della paziente.

Patrizia, mamma di due figli e con un lavoro da Oss presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, si era sottoposta venerdì scorso, 8 febbraio, ad un intervento per la rimozione di una cicatrice sull'addome. Niente di molto complicato, eppure qualcosa è andato storto, perché qualche ora dopo la donna ha accusato un malore, che ha richiesto il trasferimento d'urgenza con elisoccorso all'ospedale di Trento, dove però la situazione è precipitata fino al decesso della 49enne, verificatosi sabato nel reparto di rianimazione.

La Procura di Trento ha aperto un'inchiesta per vederci chiaro e scoprire quali sono le cause di quanto successo. È stata eseguita anche l'autopsia per determinare se vi sia un legame tra l’intervento e la morte. Si è ancora in attesa del nulla osta per i funerali.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in ricordo della donna. Tra questi, anche quello del marito, che ha postato pure una foto che li ritrae insieme su un aereo. "Ciao amore mio, adesso volerai in cielo senza di me… Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e per i nostri figli, ti chiedo di portare sempre con te il nostro amore perché noi non ti dimenticheremo mai. Buon viaggio amore mio".