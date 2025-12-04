Operaio resta incastrato nel macchinario del caseificio ad Arborea: la gamba gli è stata amputata

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi, 4 dicembre, presso la l’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano. Un operaio di 56 anni, dipendente di una ditta esterna, è rimasto gravemente ferito mentre eseguiva lavori di manutenzione all’interno di un capannone: la gamba è rimasta incastrata in un macchinario, provocando una lesione profonda con parziale amputazione dell’arto. Immediatamente soccorso dai colleghi, l’uomo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici stanno valutando la possibilità di salvare l’arto compromesso.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal della Asl di Oristano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le circostanze precise che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di verifica, ma gli investigatori stanno esaminando i macchinari e l’area di lavoro, sentendo anche i colleghi presenti al momento dell’evento.

In serata, la cooperativa ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ribadisce la piena collaborazione con le autorità e sottolinea come “la priorità assoluta rimanga la salute della persona coinvolta e la tutela di tutti i lavoratori presenti nei siti produttivi. Il pensiero è rivolto al tecnico al quale stiamo garantendo la massima vicinanza e supporto”.

L’operaio, originario della provincia di Bergamo, si trovava ad Arborea per conto della ditta esterna quando si è verificato l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la gamba dell’uomo sarebbe rimasta intrappolata durante il movimento del macchinario, provocando ferite immediate e gravi. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo l’intervento tempestivo del 118 e dei vigili del fuoco per liberare l’uomo e mettere in sicurezza l’area.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiarire le cause dell’infortunio e verificare eventuali responsabilità