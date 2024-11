video suggerito

Incidente sul lavoro in A6, operaio muore cadendo dal ponteggio del viadotto dell’autostrada L’incidente sul lavoro si è consumato nella prima mattinata di lunedì nel tratto ligure dell’autostrada A6 tra Altare e lo svincolo di Savona. L’operaio sarebbe caduto da un ponteggio allestito all’altezza di un viadotto nei pressi della galleria Nigiu. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

276 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sul lavoro lungo l’autostrada A6 nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre. Un operaio è morto tragicamente dopo essere caduto da un ponteggio nel tratto ligure dell’Autostrada Torino Savona. La tragedia si è consumata nella prima mattinata, intorno alle ore 9.50, nel tratto tra Altare e lo svincolo di Savona e ha costretto alla chiusura dell’intera carreggiata in direzione sud.

L’incidente mortale nell’area di uno dei tanti cantieri sulla A6. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, l’operaio sarebbe caduto da un ponteggio allestito all’altezza di un viadotto nei pressi della galleria Nigiu, al km 114+400. Dopo l’allarme lanciato dai colleghi che hanno assistito impotenti alla terribile scena, sul posto sono accorsi i servizi medici di emergenza oltre a polizia stradale e vigili del fuoco.

Per la vittima purtroppo inutili gli sforzi da parte dei sanitari che hanno provato a rianimarlo a lungo. Vista la gravità delle ferite riportare nella caduta, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che però non ha nemmeno fatto in tempo ad arrivare. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Sono ora in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ipotesi, il ponteggio su cui si trovava l’operaio avrebbe ceduto improvvisamente facendolo precipitare nel vuoto per circa quindici metri.

Per consentire i soccorsi, il recupero della salma, i rilievi e il ripristino delle condizioni di viabilità, il tratto dell’autostrada A6 è stato chiuso al transito con inevitabili ripercussioni sul traffico. L’ente gestore, Autostrada dei Fiori, comunica che è chiuso il tratto tra Altare e il Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivo A10. Agli automobilisti si consiglia di percorrere la Strada provinciale 29 poi la Statale 1 per il rientro i A6 alla stazione di Savona. Al momento si registra oltre un chilometro di coda verso Savona.

In una nota Autostrada dei Fiori "esprime anzitutto il più sentito e profondo cordoglio ai familiari della vittima" e spiega che "Da una prima ricostruzione dei fatti, un addetto di un'impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l'impalcato del viadotto è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento. Tutte le attività sul cantiere sono state immediatamente sospese e sono stati prontamente contattati i mezzi di soccorso informando al contempo le autorità competenti. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. La tratta autostradale Altare – Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa per permettere il recupero della salma. Si presume possa essere riaperta non appena saranno terminati gli accertamenti da parte delle Autorità".