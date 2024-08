Ondate di caldo fino a Ferragosto, 22 città da bollino rosso oggi e domani: dove è prevista l’allerta caldo

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Una vigilia di Ferragosto e un 15 agosto roventi. A guardare il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, sia oggi – mercoledì 14 agosto – che domani, giorno di Ferragosto 2024, il caldo non accennerà ad arretrare. Sono ben 22 infatti le città da bollino rosso, ovvero il rischio massimo per le ondate di calore. Sia oggi che domani, solo 5 città “si salvano”: sono Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria, tutte indicate nel bollettino a bollino giallo.

Dove farà più caldo oggi e domani, le città da bollino rosso a Ferragosto

Delle 27 città oggetto del monitoraggio sulle ondate di calore del ministero della Salute, ben 22 vengono contrassegnate oggi dal bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Triste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il bollino rosso – ovvero livello 3 di rischio – indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Come ricorda il ministero, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi sulla salute.

Caldo con temperature fino a 40°: le previsioni meteo

Saranno sicuramente giornate molto calde, con temperature elevate, sia quella di oggi che la festa di Ferragosto. Fino a domani, in particolare, i valori resteranno piuttosto elevati, così come sono stati in questi giorni. Solo dopo – secondo quanto ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona a Fanpage.it – avremo una breve fase di maltempo e un lieve calo delle temperature.

Dopo il 15 agosto, insomma, assisteremo a una prima rottura dell’estate. La giornata di giovedì 15 agosto sarà ancora “tranquilla”, anche se non mancheranno nuvole nel pomeriggio e qualche breve pioggia sulle zone alpine e sui versanti occidentali, Corsica e Sardegna.