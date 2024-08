video suggerito

Che tempo farà a Ferragosto e quando ci sarà la rottura dell'estate: le previsioni meteo di Sottocorona "Fino al 15 agosto i valori resteranno piuttosto elevati, così come sono stati in questi giorni, ma senza picchi. Poi avremo una breve fase di maltempo e un lieve calo delle temperature". A parlare è il meteorologo Paolo Sottocorona. Intervistato da Fanpage.it, l'esperto ha parlato delle previsioni meteo per Ferragosto. Dopo il 15 agosto assisteremo a una prima rottura dell'estate.

A cura di Eleonora Panseri

Ancora caldo torrido per qualche giorno, poi arriverà una prima rottura dell'estate con temperature massime attese tra i 33 e i 37 gradi. A dirlo è il meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona. Intervistato da Fanpage.it, l'esperto ha fatto un quadro delle previsioni meteo per Ferragosto.

"Sarà un Ferragosto come quelli di una volta, vale a dire che, fino al 15 agosto i valori resteranno piuttosto elevati, così come sono stati in questi giorni, ma senza picchi particolari. Poi avremo una breve fase di maltempo e un lieve calo delle temperature", osserva.

"La giornata di giovedì 15 sarà ancora ‘tranquilla', anche se sono attese piccole incertezze pomeridiane, come nuvole nel pomeriggio e qualche breve pioggia. In particolare, sulle zone alpine e sui versanti occidentali, su Corsica e Sardegna", precisa.

"Mentre sul resto del Paese avremo giornate buone dal punto di vista del tempo, nulla di particolarmente intenso e nessun temporale", spiega ancora Sottocorona che aggiunge: "Dopo Ferragosto avremo una vera rottura dell'estate, per un paio di giorni. Anche se le temperature resteranno prettamente estive".

Le temperature attese a Ferragosto: massime tra i 35 e i 37 gradi

Secondo quanto riferisce il meteorologo, "le temperature a Ferragosto resteranno quelle dei giorni scorsi. Saranno sicuramente alte, ma ormai va cambiato un po' il metro: 35 gradi sono tanti però ormai vanno considerati la norma per l'estate".

"In questi giorni sono stati registrati massime tra i 35 e i 37 gradi locali e sono quelli che avremo anche prima e durante la giornata di Ferragosto. Quindi, caldo, sì, ma non estremo", precisa ancora Sottocorona.

Facendo un breve focus su umidità e afa, l'esperto osserva: "Anche nelle ore in cui le temperature erano più elevate, l'umidità nei giorni passati non era alta. Il caldo infatti è stato torrido, prevalentemente secco, l'aria era arroventata. Abbiamo registrato valori molto inferiori al 40% di umidità, quindi molto bassi".

Le previsioni meteo per mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 agosto

"Nella giornata di mercoledì 14 agosto sono previste piogge solo a Nord, forse qualcosa in Sardegna, ma poca cosa", osserva ancora il meteorologo, parlando delle previsioni meteo per le giornate che precederanno e seguiranno quella di Ferragosto. "Le precipitazioni non saranno fortissime, ma le temperature potrebbero quindi già lievemente scendere".

"Giovedì 15 agosto, invece, nella giornata di Ferragosto, ci saranno meno piogge al Nord. – prosegue ancora Sottocorona – Potremmo avere precipitazioni solo su zone alpine e prealpine nel pomeriggio, ma niente di particolarmente intenso".

La situazione meteo inizierà invece lentamente a peggiorare nella giornata di venerdì 16. "Potremmo avere ancora qualche fenomeno al Nord-Est, sul medio e alto Tirreno, tra Toscana, Lazio e Umbria, e sulla Sardegna, con fenomeni leggermente più intensi. Sarà una giornata di tempo incerto".