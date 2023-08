Maltempo in Italia

Ondata di maltempo, nubifragi in Piemonte e grandine sul Biellese: auto danneggiate e alberi abbattuti Il maltempo ha colpito il Piemonte, dove grandine e nubifragi hanno già causato danni nel Biellese con auto danneggiate e alberi abbattuti.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'arrivo del ciclone Poppea sta già causando le prime preoccupazioni in Italia. Il rischio che il ciclone possa provocare un'intensa ondata di maltempo sul Mar Mediterraneo è alto. Il ciclone punterà dritto sul Mar Ligure, molto caldo in questo periodo con +28°C. Secondo gli esperti, ci sono le potenzialità perché Poppea diventi un urgano mediterraneo.

Nel frattempo, le prime ondate di maltempo hanno provocato danni nell'estremo nord del Piemonte. In Valle Vigezzo, provincia del Verbano Cusio Ossola, si è scatenato un violento temporale che ha causato smottamenti lungo la strada provinciale Dissimo Olgia, nel territorio comunale di Re.

L'arteria è rimasta chiusa in attesa che il materiale franato venisse rimosso dalle autorità competenti. Intervenute anche le squadre di operai dell'amministrazione provinciale: insieme ai tecnici, anche il sindaco di Re, Massimo Patritti.

I nubifragi al confine tra Piemonte e Svizzera

Il nubifragio ha colpito tutta la fascia di confine con una violenta grandinata che si è abbattuta nel Locarnese, provocando danni a diverse auto. Dopo l'ondata di caldo anomalo, il maltempo ha raggiunto anche la zona di Biella, con un violento nubifragio e chicchi di grandine grossi come albicocche. Violenti temporali anche a Domodossola, con 96 mm di pioggia, Drugno (94 mm) e Arvogno (85mm).

I fenomeni più estremi hanno colpito il Locarnese, dove la grandine ha provocato diversi feriti e danni alle auto parcheggiate. Gli operatori sanitari hanno raggiunto sul posto i feriti per curarli a bordo delle ambulanze. Nessuno in gravi condizioni.

Le precipitazioni nel Nord Italia

Sono attese precipitazioni a tratti molto abbondanti in provincia di Novara, Varese, Lecco, Como, Vercelli, in serata pure a Torino e Milano. Da domenica si avrà l'irruzione del ciclone e così il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare al Nordovest per poi raggiungere il Nordest e la Toscana entro sera. Aria più fresca in arrivo che potrebbe dar vita a precipitazioni molto forti nello scontro con l'aria caldissima dei giorni precedenti.

Nella giornata di unedì 28 il ciclone attraverserà il Centro-Nord dispensando altri temporali con piogge battenti al Nordest e al Centro (specie su Toscana, Umbria e Lazio), successivamente verranno colpite le regioni adriatiche centrali e localmente la Campania, la Sardegna e la Calabria. Entro mercoledì 30 il ciclone avrà abbandonato l'Italia.