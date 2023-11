Maltempo in Italia

Aumenta il bilancio dei morti per l’alluvione in Toscana, trovato il corpo dell’ottava vittima a Prato Trovato il corpo di un 84enne scomparso a Prato dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana. Il bilancio delle vittime causate dal maltempo è dunque salito a 8 morti. Centinaia di cittadini sfollati e strade coperte dal fango.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Maltempo in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trovato il corpo dell'ottava vittima dell'alluvione in Toscana, un anziano di 84 anni che risultava disperso a Prato dopo l'ondata di maltempo del 2 novembre scorso. Le vittime sono quindi otto dopo il ritrovamento del corpo dell'84enne. L'anziano è stato ritrovato presso un vivaio a Prato. Stando a quanto reso noto, il suo corpo è stato recuperato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, esondato lo scorso giovedì.

L'84enne viveva a Figline, frazione dove il torrente è esondato. Secondo i soccorritori, l'anziano stava tornando a casa in auto quando è stato travolto dalla furia del torrente esondato e dei detriti che si sono riversati nelle strade. Tra le altre vittime vi sono Alfio Ciolini, morto annegato in mezzo metro d'acqua nella sua abitazione di Bagnolo, una donna morta in una Rsa di Rosignano, un'altra anziana colpita da un malore mentre cercava di far uscire l'acqua dalla sua abitazione e un 69enne scomparso a Campi Bisenzio nella zona di via Siena e via Limite. L'uomo era andato a controllare le auto parcheggiate quando l'acqua lo ha trascinato via.

Un'altra coppia di coniugi era stata invece travolta dall'acqua a Vinci mentre tornava a casa in auto ed era al telefono con la figlia. Il cadavere di un uomo di 73 anni, rimasto folgorato nella sua abitazione, è stato trovato a Prato in via di Cantagallo. Il decesso viene ricollegato al maltempo. Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe morto folgorato perché ha preso la scossa mentre cercava di staccare la corrente elettrica nella taverna della sua abitazione.

Mentre continua la conta dei danni in tutta la regione, sono ancora tantissime le persone sfollate e quelle che hanno perso tutto in seguito all'esondazione dei fiumi. Le strade sono coperte dal fango mentre volontari, soccorritori e cittadini continuano a spalare.