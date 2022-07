Omicidio di Fausto Iob, tracce di sangue nell’auto del boscaiolo arrestato: “Sorpreso a rubare legname” Tracce di sangue sul trattore e in un’auto di Dallago, il boscaiolo arrestato per l’omicidio di Fausto Iob, il custode forestale trovato morto lo scorso 5 giugno. Secondo gli inquirenti lo avrebbe ucciso dopo essere stato sorpreso a rubare legname.

Continuano senza sosta le indagini sull'omicidio di Fausto Iob, il custode forestale ucciso e poi gettato nel lago di Santa Giustina in Val di Non. Il suo cadavere è stato rinvenuto senza vita nelle acque del lago lo scorso 5 giugno: secondo gli inquirenti l'autore dell'omicidio è il boscaiolo David Dallago, arrestato il 21 giugno. Ora le analisi dei Ris di Parma hanno rilevato elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali nelle indagini: macchie di sangue sul trattore e su una delle auto del boscaiolo.

Ora si dovrà chiarire a chi appartengono quelle tracce, se a Iob, da tutti conosciuto come Baloo, visto il suo attaccamento agli orsi, o allo stesso Dallago. Nessun altra traccia è stata invece ritrovata sugli indumenti del boscaiolo o nella sua abitazione. Lo stesso Dallago nei giorni successivi al ritrovamento avrebbe ripulito una delle sue auto perché "messo sotto pressione dalla polizia". Il custode forestale è stato colpito per ben 12 volte alla nuca con un oggetto contundente prima di essere gettato nel lago, ancora in vita, dove è poi morto annegato.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai tabulati telefonici oltre che le celle, l'omicidio di Iob si sarebbe consumato il 3 giugno, il giorno in cui il 59enne è stato avvistato per l'ultima volta. Lo avrebbe aggredito e poi gettato nel lago perché il giorno prima il boscaiolo era stato sorpreso dal custode forestale mentre rubava il legname pubblico dal cantiere boschivo che gli era stato assegnato dal Comune di Sanzeno. Per paura di essere denunciato e quindi di perdere l'appalto lo avrebbe colpito a morte.