Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: presunto killer fermato a Desenzano del Garda

Il capotreno Alessandro Ambrosio (34 anni) e il killer Jelenic Marin

Un uomo è stato fermato in serata nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti.

L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda dove sarebbe arrivato a bordo di un treno regionale dopo essere passato per Milano. L'uomo era senza documenti al momento del fermo ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano.

Il 36enne sarebbe stato catturato dalla polizia nella stazione della cittadina sul lago di Garda. Gli investigatori avevano ricostruito i suoi movimenti in Lombardia: a mezzanotte della sera del delitto era arrivato dalla Stazione Centrale al quartiere di Niguarda di Milano a bordo del tram 4. Poi il trasferimento a Desenzano dove è stato preso.

Jelenik fermato in stato confusionale, non ha opposto resistenza

Al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria ed era in stato confusionale. Quando gli agenti lo hanno bloccato non ha opposto resistenza. Da quanto riferito potrebbe essere arrivato a Desenzano in autobus. Ora Jelenik si trova all'interno del commissariato dove sono attesi gli uomini della Squadra Mobile di Brescia.

L’uomo era ricercato dalla serata di ieri, dopo il ritrovamento del cadavere di Ambrosio da parte di un collega. Le ricerche sono state estese immediatamente anche al di fuori dell’Emilia-Romagna.

Stando a quanto è stato appreso nelle scorse ore, Jelenik era stato fatto scendere anche da un convoglio a Fiorenzuola (Piacenza), identificato e poi rilasciato perché l’alert sulla sua ricerca come possibile responsabile dell’omicidio non era ancora stata diramata.

Siulp: "Soddisfazione, il killer del capotreno preso in tempi rapidi"

Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Bologna "prende atto con soddisfazione dell'esito dell'attività investigativa che ha portato, in tempi rapidi, all'individuazione e all'arresto del responsabile dell'omicidio avvenuto nei giorni scorsi nell'area della stazione ferroviaria di Bologna".

L'arresto dell'aggressore, dice il sindacato, "avvenuto all'interno della stazione di Desenzano dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato, rappresenta una risposta concreta e immediata della Polizia di Stato a un atto di violenza gravissimo e inaccettabile e dimostra, ancora una volta, l'efficacia e la tempestività dell'azione delle Forze dell'Ordine".

"L'arresto dell'autore di questo efferato delitto è un segnale chiaro e inequivocabile: la Polizia di Stato c'è e risponde. A nome del Siulp desidero esprimere il nostro più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla Squadra Mobile, dalla Polizia Scientifica, dalla Polfer e da tutti gli operatori della Polizia di Stato che, con professionalità, competenza e spirito di servizio, hanno assicurato alla giustizia il responsabile in tempi rapidi".

"Questo risultato è frutto di un lavoro encomiabile, spesso svolto in condizioni di carenza di organici e risorse, ma sempre con dedizione e coraggio", ha detto il segretario provinciale Pasquale Palma.

