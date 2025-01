Nuovo vortice in arrivo nel weekend porta maltempo e vento forte a inizio febbraio: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il primo weekend di febbraio sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e freddo invernale su tutta la penisola. Tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, il Nord sarà interessato da temperature rigide (in lenta ascesa già da oggi) e pioggia. Un ciclone in arrivo dalle isole Baleari porterà un clima invernale e instabile sul nostro Paese. Previsti strascichi della nuova corrente climatica anche nei giorni successivi della prima settimana di febbraio.

In arrivo nuova perturbazione nel weekend, torna il maltempo: le previsioni meteo

Un ciclone sulle Isole Baleari condiziona il tempo sulla nostra penisola e la giornata venerdì 31 gennaio sarà contrassegnata da precipitazioni a Nord, più diffuse e moderate al Nordovest e più deboli altrove. Il tempo peggiorerà anche in Toscana e sono attese nevicate sulle Alpi sopra i 1000 metri. Sul resto delle regioni avremo un cielo via via più coperto al Centro e più soleggiato invece al Sud.

Sabato 1 febbraio ci saranno le ultime fasi di maltempo sul Nord con pioggia a Nordovest che si placherà in serata. Nevicherà sulle Alpi sopra gli 800 metri circa. Tempo asciutto altrove, salvo piovaschi sulla Sardegna e sulla Sicilia. Il meteo sarà in peggioramento in nottata su entrambe le regioni. Temperatura in locale in aumento.

Meteo, temperature in calo: dove arriva il freddo e quanto durerà

Il freddo prenderà in ostaggio da sabato 1 febbraio soprattutto le regioni del Nord: qui la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino allo zero. La stessa tendenza si conferma per domenica 2 febbraio, con gelate notturne al Nord e sulla Toscana. Sul Sud invece sono previste molte piogge ma temperature più contenute. Nuvole sparse tra l’Emilia Romagna e il Centro.

La durata del freddo potrebbe estendersi alla prima settimana di febbraio, che sarà più fredda rispetto al mese di gennaio non molto rigido. L'Europa sarà infatti al centro della "bolla fredda" che non sarà mitigata dall'oceano. La depressione atmosferica che toccherà anche l'Italia potrebbe convertirsi in nevicate anche a bassa quota.