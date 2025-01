video suggerito

In arrivo la nevicata più forte dell’inverno nei giorni della Merla: dove e quando, le previsioni meteo Sull’Italia è attesa un’intensa fase di maltempo nei giorni della Merla. In arrivo un carico abbondate di neve sulle nostre montagne, in particolare in Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Tuttavia in alcune zone del Paese si toccheranno temperature sopra la media stagionale (oltre 22 gradi sulle Isole maggiori e gran parte del Sud) Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi giorni di gennaio, l'Italia sarà colpita dal maltempo, ma secondo le ultime previsioni, molte zone italiane, dalle regioni del sud, passando per Sicilia e Sardegna fino ad alcune località del centro, vivranno una situazione meteorologica anomala.

I tradizionali ‘giorni della Merla', dal 29 al 31 gennaio, sono solitamente i più freddi dell'inverno, ma quest'anno potrebbe non essere esattamente così.

Una perturbazione porterà in particolare da giovedì pioggia e correnti gelide, oltre alla possibilità di importanti nevicate fin verso i 700/800 metri, soprattutto su Piemonte e Valle d'Aosta. Ma le temperature non caleranno dappertutto. Al contrario, è previsto caldo record per la stagione invernale in alcune zone del Paese.

Meteo, caldo record durante i giorni della merla: le previsioni meteo

Da Martedì 28 gennaio si registrerà un significativo aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Sulle Isole Maggiori si raggiungeranno i 22 gradi, mentre su gran parte del Sud, del Centro, e persino in Emilia Romagna e Veneto, le temperature diurne toccheranno i 17-18 gradi, valori decisamente anomali per la fine di gennaio.

In seguito, la pressione atmosferica resterà piuttosto bassa, con una circolazione depressionaria a ovest dell'Italia che continuerà a favorire condizioni meteo instabili. Mercoledì 29, piogge interesseranno Sicilia e Calabria, mentre giovedì 30 e venerdì 31 toccherà alle regioni settentrionali, con nevicate diffuse sulle Alpi anche a quote relativamente basse (7-800 metri).

Arriva la nevicata più intensa dell'inverno: dove e quando ci sarà la neve in Italia

Le nevicate più importanti sono previste in Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Inizialmente, la neve cadrà a quote elevate, ma con il passare delle ore tra giovedì e venerdì, anche a causa dell'arrivo di un fronte freddo intenso, i fiocchi potranno scendere fino a 900-1000 metri.

Gli esperti indicano che si tratterà di una delle nevicate più abbondanti di quest'inverno a quote medio-alte. Si prevede che in alcune località oltre i 1500-2000 metri possano accumularsi fino a un metro e mezzo di neve. A causa di questa situazione, il rischio di valanghe sarà elevato su gran parte delle Alpi.