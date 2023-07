Nuoro, uccise lo zio a bastonate per alcuni terreni: condannato a 22 anni di carcere Gian Michele Giobbe è stato ritenuto colpevole in corte d’assise a Nuoro dell’omicidio dello zio Esperino, ucciso a Orotelli, in Sardegna, il 17 ottobre 2020. Il pm: “Ucciso come un animale”

A cura di Biagio Chiariello

La corte d’assise di Nuoro ha condannato a 22 anni di reclusione Gian Michele Giobbe, il 41enne accusato dell'omicidio dello zio Esperino, 73 anni, nella sua azienda di su Filighe a Orotelli (in provincia di Nuoro), il 17 ottobre 2020 nelle campagne del paese.

L'anziano fu colpite a bastonate e poi ritrovato dai parenti in un lago di sangue, abbandonato nel recinto del bestiame. Per Giobbe il pubblico ministero Andrea Ghironi aveva chiesto la pena dell’ergastolo, ritenendo che l’omicidio fosse aggravato dalla particolare crudeltà.

Alla richiesta del pm si erano associate le parti civili, Giuseppe Mocci e Gianfranco Flore che tutelano la moglie e le figlie di Esperino Giobbe.

Avevano chiesto, invece, l'assoluzione dell'imputato i difensori Lorenzo Soro e Mario Pittalis, convinti che il sangue trovato su una scarpa del nipote non potessero costituire una prova sufficiente a incriminarlo.

La corte, presieduta da Mauro Pusceddu, ha accolto le tesi accusatorie ma con una valutazione diversa in ordine alla pena, più mite rispetto alle richieste del pubblico ministero.

"Si tratta di un delitto d’impeto – aveva detto il pm Ghironi – Esprino è stato ucciso come un animale, a bastonate. Non una o due ma ben diciassette, ucciso come un cane e per questo non si può che chiedere la pena massima dell’ergastolo per Gian Michele Giobbe".

Il litigio, sfociato nell'omicidio, secondo l'accusa sarebbe legato ai terreni e all'azienda intestati a Esperino, in comune con altri sui fratelli. Sotto indagine anche un altro nipote della vittima, testimone nel processo, per cui è stata chiesta la trasmissione dagli atti in procura per falsa testimonianza.