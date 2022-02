Nuoro, Luca Virde ucciso a fucilate in strada: condannato per omicidio, era in libertà vigilata Luca Virde, 42enne di Silanus (Nuoro), è stato ucciso a fucilate nella serata di lunedì dopo essere sceso dall’auto, in via Ruiu a Nuoro nei pressi del carcere di Badu ‘e Carros.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Nella tarda serata di ieri un uomo di 42 anni è stato ucciso a fucilate in Sardegna davanti casa. La vittima è Luca Virde di Silanus (Nuoro): l’omicidio è stato compiuto intorno alle 22 a Nuoro, in via Romano Ruiu. Virde, che attualmente era in libertà vigilata, era stato condannato nel 2012 a sedici anni di reclusione per l'omicidio del compaesano Antonello Arca durante una festa. All’epoca 33enne, Virde aveva estratto un coltello a serramanico e aveva colpito al cuore il rivale uccidendolo. Poi si era dato alla fuga e si era consegnato dopo una settimana. Probabilmente ieri sera stava rientrando al suo domicilio quando è stato colpito.

Gli assassini, secondo quanto ricostruito, hanno usato un fucile caricato a pallettoni. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Nuoro, che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Inutili i soccorsi del 118 per il quarantaduenne: i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Sarà l’autopsia disposta dal sostituto procuratore della Repubblica Andrea Ghironi a chiarire quanti colpi d'arma da fuoco abbiano raggiunto Luca Virde e i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona potranno aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica dell’agguato.

Dopo i primi rilievi è emerso che l’uomo è stato raggiunto da una o più fucilate appena parcheggiata l'auto vicino alla sua abitazione alla periferia di Nuoro, non distante dal carcere di Badu ‘e Carros. Gli assassini, secondo quanto appurato dai Carabinieri, hanno aperto il fuoco da un’auto. Forse lo aspettavano per tendergli un agguato e forse lo hanno seguito fino a casa. I militari hanno messo in piedi decine di posti di blocco e hanno setacciato il territorio scandagliando l'area intorno al penitenziario. È nel passato della vittima che gli inquirenti cercano elementi per risalire agli assassini.