Nubifragio e allagamenti a Palermo, automobilisti intrappolati: centinaia di interventi dei pompieri Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo dove i vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Gli interventi dei pompieri hanno interessato soprattutto la zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

A cura di Susanna Picone

Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sulla Sicilia e in particolare su Palermo provocando grossi disagi. Nel capoluogo i vigili del fuoco hanno eseguito un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. Ventisette gli interventi in appena tre ore, a partire dalle 4 del mattino, per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. La Protezione Civile nella giornata di ieri aveva diramato un’allerta meteo arancione su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Gli interventi dei pompieri a Palermo, come spesso accade in questi casi, hanno interessato sopratutto la zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all'ospedale Buccheri La Ferla. È stato necessario anche l’intervento dei sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati.

Nubifragio Sicilia, disagi anche nella provincia di Palermo

Il lavoro sta andando avanti anche oggi: i vigili del fuoco sono impegnati a eseguire oltre 30 servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni d'acqua e la presenza di crepe. "Abbiamo effettuato un centinaio di interventi in cinque ore – fanno sapere dai vigili del fuoco -. A causa delle forti piogge che hanno colpito Palermo e parte della sua provincia, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 del mattino per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi allagati e per operazioni di prosciugamento. Operazioni di soccorso sono ancora in atto, nessuna criticità rilevante da segnalare comunque". Oltre a Palermo, sono stati segnalati disagi anche a Bagheria, Carini, Capaci e Monreale. Per le prossime ore è prevista una nuova ondata di maltempo.