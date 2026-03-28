Novara, prof indagato per violenza sessuale su alunni: i presunti abusi durante le lezioni

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Un professore che lavora in un istituto superiore della provincia di Novara è indagato per violenza sessuale su alcuni studenti e studentesse minorenni. Avrebbe compiuto abusi nei confronti dei ragazzi a scuola, durante le ore di lezione.

Il reato contestato al docente è quello di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Borgomanero hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti dell’insegnante.

La misura interdittiva è stata emessa dal gip del tribunale di Novara. L’inchiesta – scaturita da alcune segnalazioni interne all'istituto – è coordinata dalla procura della Repubblica di Novara: i carabinieri parlano di un'indagine "finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità". Sarebbe emerso “un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all'interno della stessa struttura scolastica”. Fondamentale per l'esito delle indagini sarebbe stata la collaborazione del dirigente scolastico.

Gli studenti, in particolare, sarebbero stati oggetto di attenzioni inappropriate da parte del loro professore: si parla di palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche che l'uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione. Il docente indagato, secondo l’accusa, avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d'insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.