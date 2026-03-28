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Novara, prof indagato per violenza sessuale su alunni: i presunti abusi durante le lezioni

Si tratta di un professore di un istituto superiore della provincia di Novara: deve rispondere di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi.
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A cura di Susanna Picone
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Immagine di repertorio
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Un professore che lavora in un istituto superiore della provincia di Novara è indagato per violenza sessuale su alcuni studenti e studentesse minorenni. Avrebbe compiuto abusi nei confronti dei ragazzi a scuola, durante le ore di lezione.

Il reato contestato al docente è quello di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Borgomanero hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti dell’insegnante.

La misura interdittiva è stata emessa dal gip del tribunale di Novara. L’inchiesta – scaturita da alcune segnalazioni interne all'istituto – è coordinata dalla procura della Repubblica di Novara: i carabinieri parlano di un'indagine "finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità". Sarebbe emerso “un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all'interno della stessa struttura scolastica”. Fondamentale per l'esito delle indagini sarebbe stata la collaborazione del dirigente scolastico.

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Gli studenti, in particolare, sarebbero stati oggetto di attenzioni inappropriate da parte del loro professore: si parla di palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche che l'uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione. Il docente indagato, secondo l’accusa, avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d'insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.

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