Massaggiatore 77enne bacia e costringe la cliente a toccargli i genitali: indagato per stupro a Rimini

Un massaggiatore shiatsu di 77 anni è indagato dalla procura di Rimini per violenza sessuale aggravata. Secondo la denuncia di una cliente di 43 anni, durante un trattamento nell’ottobre 2025 l’uomo l’avrebbe baciata sulla bocca e palpeggiata intimamente nonostante i rifiuti. L’indagato nega: “Era un semplice massaggio shiatsu”.

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Sarebbe dovuto essere un normale massaggio shiatsu. È diventato, almeno secondo l’accusa, uno stupro. La Procura di Rimini ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di un massaggiatore di 77 anni residente in provincia, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 43enne. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai difensori dell’uomo, gli avvocati Gianluca Ghinelli e Vincenzo Gallo, aprendo la strada alla possibile richiesta di rinvio a giudizio.

I fatti contestati risalgono all’ottobre dello scorso anno. La donna, che si era recata nello studio del professionista per una seduta di massaggio, si è ritrovata sola con lui. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata sulla denuncia della donna e sulle indagini dei carabinieri, la situazione è degenerata improvvisamente. L’uomo avrebbe baciato la cliente sulla bocca, cogliendola di sorpresa e infilando la lingua, per poi infilarle le mani sotto i vestiti. Palpeggiamenti al seno e nelle parti intime, prima sopra e poi sotto i pantaloni e l’intimo, nonostante i chiari segnali di disagio e rifiuto manifestati dalla donna.

"Impietrita dalla paura", come ha raccontato lei stessa ai militari, la vittima avrebbe tentato di fermarlo ma si sarebbe sentita paralizzata dal clima di soggezione creatosi durante il trattamento. L’indagato, secondo l’accusa, non si sarebbe limitato a questo: le avrebbe afferrato la mano e l’avrebbe portata sul proprio corpo, prima sul capezzolo invitandola a stringerlo, poi sui genitali per farle percepire il suo stato di eccitazione. Un’escalation descritta come opprimente e continua, nonostante i tentativi della donna di allontanarlo.

La 43enne ha parlato di un’esperienza traumatica, in cui il timore e l’imbarazzo le hanno impedito una reazione immediata e decisa. E solo nelle settimane successive ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Ercolani, hanno raccolto elementi che hanno portato alla chiusura della fase investigativa in questi giorni. Il 77enne, già condannato in via definitiva per un altro reato in passato, respinge integralmente ogni addebito.

Attraverso i suoi legali fa sapere che quanto avvenuto rientrerebbe nelle normali pratiche del massaggio shiatsu (disciplina orientale basata su pressioni con dita e palmi delle mani su vari punti del corpo) e nega qualsiasi comportamento a sfondo sessuale o imposto contro la volontà della cliente.

Nelle prossime settimane si capirà se il procedimento arriverà al processo o se saranno disposte ulteriori verifiche.