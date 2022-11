Novara, 17enne muore travolto da un treno mentre scappa dai carabinieri L’incidente questa notte a Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava scappando dai carabinieri dopo un tentativo di furto quando è stato travolto da un treno.

Dramma nella notte nella provincia di Novara. Un ragazzo di diciassette anni è morto travolto da un treno. È accaduto a Dormelletto, sul lago Maggiore, e la vittima è un ragazzo di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava scappando dai carabinieri dopo un tentativo di furto quando è avvenuto l’incidente. Insieme a un complice, poco dopo la mezzanotte, aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare così l'allarme.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sul posto e ha intercettato i due giovani in fuga. Uno dei due, un ragazzo di ventidue anni algerino, è stato subito fermato dai militari del Radiomobile di Arona, mentre il diciassettenne ha proseguito la fuga lungo la ferrovia. Mentre attraversava i binari si è consumata la tragedia: il giovane è stato investito da un treno merci, rimanendo ucciso sul colpo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 la cui équipe non ha però potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla Procura di Verbania. Il minorenne, a quanto si apprende, era già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti analoghi.

