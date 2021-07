Notte di paura a Modena, incendio doloso in una palazzina: 18 feriti e 2 ustionati gravi Un incendio di origine dolosa si è sviluppato poco prima della mezzanotte di ieri in una palazzina di Modena. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero state volontariamente appiccate da un uomo che ha svuotato il contenuto di una tanica di benzina nel proprio appartamento e poi ha dato fuoco.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un incendio, sembrerebbe di origine dolosa, si è sviluppato nella serata di ieri, mercoledì 21 luglio, poco prima della mezzanotte in una palazzina di Modena, in via Emilia Ovest, all'altezza dell'incrocio con via San Cataldo. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato, sono 18 le persone che sono state portate in ospedale per accertamenti, altre due persone sono state trasferite ai centri ustioni di Parma e Verona. Questi ultimi sarebbero in condizioni gravi, le condizioni di salute degli altri 18 portati in ospedale invece non sarebbero preoccupanti. E ancora, altre undici persone sono state visitate e trattate direttamente sul posto dal personale del 118.

Un residente avrebbe gettato benzina nell'appartamento – Stando agli accertamenti che sono stati condotti dalla Polizia, intervenuta sul posto insieme a polizia locale, vigili del fuoco e 118, non è escluso che l'incendio possa essere stato appiccato da una persona residente. Secondo la prima ricostruzione dei quotidiani locali, un uomo avrebbe cosparso di benzina il proprio appartamento per poi darlo alle fiamme, divampate velocemente in tutto il palazzo. Non è escluso che l'uomo abbia gettato benzina anche addosso alla persona che vive con lui.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme alle 4 del mattino – Il fumo denso e un odore acre ha iniziato a diffondersi in tutto il palazzo. Molti dei residenti, poi messi in salvo dai vigili del fuoco, dormivano quando è divampato l’incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme intorno alle quattro del mattino. Sul posto la polizia locale e la polizia di Stato. Sono in corso le indagini sull’accaduto.