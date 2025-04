video suggerito

Non si fermano allo Stop della polizia che li arresta dopo inseguimento: intero rione aggredisce gli agenti Due persone sono state arrestate dopo un inseguimento a Catania. Al momento del fermo, più di 30 persone nel quartiere di San Cristoforo hanno aggredito gli agenti nel tentativo di permettere al 28enne e al 35 arrestati di fuggire. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due uomini di 35 e 28 anni non si sono fermati allo stop imposto dalla polizia nel quartiere di San Cristoforo a Catania. I due sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento in auto da parte delle forze dell'ordine: gli agenti hanno dato il via all'operazione dopo la fuga dei due. Una volta bloccato il veicolo, il 35enne e il 28enne hanno tentato di dileguarsi a piedi ma sono stati arrestati.

Il più giovane è Francesco Santoro, già noto alle forze dell'ordine in quanto figlio di Arnaldo Santoro, boss del clan Santapaola attualmente agli arresti per omicidio e associazione mafiosa. Del 35enne non sono invece stati resi noti dettagli sull'identità.

Durante il trasferimento dei due sulla Volante per l'identificazione, gli agenti sono stati aggrediti da circa 30 persone tra le quali si trovavano i familiari dei due soggetti e alcuni residenti del quartiere.

I cittadini hanno cercato di ostacolare l'operazione di polizia, spintonando e insultato gli agenti intervenuti. La madre di uno dei fermati ha preso a schiaffi i poliziotti nel tentativo di liberare il figlio. Nonostante la situazione critica, gli agenti hanno mantenuto il controllo grazie anche al supporto di una pattuglia dell'Esercito.

I due poliziotti aggrediti hanno riportato lievi ferite alla mano e sono stati medicati. Entrambi sono stati visitati dai dottori e dopo le cure del caso hanno fatto subito ritorno a casa in buone condizioni di salute.

Il 28enne arrestato è ora accusato di evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. Francesco Santoro è collegato, secondo le autorità, al gruppo criminale di San Cocimo, storico punto di riferimento per gli esponenti di spicco della mafia catanese. Santoro, assistito dall'avvocato Salvo Centorbi, sarà interrogato dal Gip per la convalida dell'arresto dopo il fermo.