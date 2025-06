Guerra Israele-Iran in diretta: missile su Beer Sheva e bombe su centro di ricerca armi nucleari iraniano, Teheran: “Nessun negoziato finché ci attaccano”

Un gruppo di "poco più" di 40 cittadini spagnoli è stato evacuato nelle scorse ore dall'Iran ed è stato "messo in sicurezza" in Armenia, in attesa del rimpatrio via aereo: è quanto reso noto dal ministro degli Esteri José Manuel Albares, in dichiarazioni riprese dalle agenzie Efe ed Europa Press. Con loro ci sono anche "alcuni cittadini di altre nazionalità", ha aggiunto. Già ieri, lo stesso Albares aveva annunciato che il governo stava lavorando a due operazioni per "proteggere" i circa 10mila spagnoli che si trovano attualmente in Israele e oltre 200 presenti in Iran, garantendo piani di evacuazione per chi lo richiedesse.