Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un albero: morto 23enne, hashish disperso sull’asfalto

Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha finito la sua corsa contro un albero. Ma l'impatto è stato talmente forte che alla fine non ce l'ha fatta. Drammatico incidente oggi a Motta di Livenza (Treviso) dove un 23enne residente a Pordenone è morto durante il trasporto in ospedale a seguito di un incidente che ha dell'incredibile.

Secondo quanto ricostruito, la vittima intorno alle 7.30 di questa mattina avrebbe perso il controllo della propria auto, una Alfa Romeo, mentre cercava di sottrarsi al controllo dei carabinieri lungo la SP51 – via Corrado Gini e in direzione San Giovanni. Il conducente, solo a bordo, stava scappando dopo aver visto una pattuglia che gli aveva intimato l'alt. Ma si è ribaltato più volte e si è scontrato contro una pianta che ha fatto concludere la sua fuga. L'impatto è stato talmente violento che l'auto si è spezzata in due.

I Carabinieri, che non avevano dato corso a un inseguimento diretto, hanno immediatamente allertato la centrale operativa, riconoscendo il conducente come già noto alle forze dell’ordine.

Giunti sul posto assieme ai soccorritori, i militari hanno recuperato vari panetti di hashish dispersi sull'asfalto e probabilmente trasportati a bordo del veicolo. Ma su questo sono stati avviati accertamenti. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per chiarire le responsabilità e le dinamiche del tragico episodio.

Sul posto dopo l'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco del locale distaccamento e i sanitari del Suem. Nelle vicinanze è atterrato l'elisoccorso. Il giovane è stato imbarcato e l’elicottero è decollato in direzione del Ca’ Foncello, ma purtroppo è deceduto durante il trasporto.