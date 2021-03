Momenti di tensione sul treno da Terni a Foligno, in Umbria: una donna senza mascherina per tutta la tratta ferroviaria ha minacciato il capotreno che le chiedeva di indossare il dispositivo di protezione, come noto obbligatorio. Nei guai è finita una donna italiana 30enne, residente fuori regione. Dopo essere stata invitata più volte dal capotreno a indossare la mascherina, gli ha rivolto minacce molto pesanti asserendo di non essere obbligata e dicendo che aveva necessità di bere. Inevitabile la richiesta di intervento da parte del personale del convoglio agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno che, dopo aver identificata la 30enne ed aver ascoltato il racconto del capotreno, l'hanno denunciato con l'accusa di minacce a pubblico ufficiale, sanzionandola inoltre di 400 euro in ottemperanza alla normativa anti-Covid.

