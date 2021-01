"Gli ebrei non meritano la mia attenzione", aveva scritto così il consigliere comunale di Biella Franco Mino, della Lega, in un post condiviso sul proprio profilo Facebook in occasione del "Giorno della Memoria". Post che ha scatenato numerose polemiche tanto che questa mattina il sindaco Claudio Corradino, anche lui del Carroccio, e il segretario cittadino del partito, Michele Mosca, hanno invitato il consigliere Mino a rassegnare le proprie dimissioni. E così oggi la notizia che ha visto Mino lasciare la propria carica. "Se ne sono sempre fregati delle violenze sugli africani – aveva scritto Mino lo scorso giovedì a proposito degli ebrei – nel ruolo che ricopro di primo cittadino e a nome di tutta l'amministrazione comunale non condivido il pensiero di Mino sul tema della Shoah e della Giornata della Memoria".

"Sin dal 1967 a chi mi parlava di cosa avevano fatto ai poveri ebrei, rispondevo che non meritavano in quel momento, chi ora era sopravvissuto o attualmente ebreo la mia attenzione", scrive ancora nel suo post il consigliere comunale. Parole che hanno portato il sindaco Corradino a intervenire: "Credo nella sua buona fede e che si sia trattata solo di una ingenuità – le sue parole – ma nel ruolo che ricopro di primo cittadino e a nome di tutta l'amministrazione comunale non condivido il suo pensiero sul tema della Shoah e della Giornata della Memoria".

"Credo abbia compreso di aver sbagliato, soprattutto per il ruolo che ricopre, ma quelle parole appaiono quanto mai fuori luogo e non condivisibili – le parole invece di Michele Mosca – la Lega è da sempre dalla parte di coloro che soffrono e lo è ancor di più nei confronti del popolo ebraico. Sono stupito, Mino è uno storico militante del nostro movimento, evidentemente quando le scriveva non deve avere compreso appieno la portata e la gravità delle sue parole". La vicenda si è conclusa quest'oggi con le dimissioni del consigliere.