New York, Airbus Ita “tampona” aereo Delta: tranciate un’ala e una coda, 200 passeggeri a terra Un Airbus di Ita Airways ha “tamponato” – danneggiandolo – un aereo di Delta Airlines, modello Bombardier. I fatti risalgono al 2 gennaio e si sono verificati all’aeroporto di New York.

A cura di Davide Falcioni

Un Airbus di Ita Airways ha "tamponato" – danneggiandolo – un aereo di Delta Airlines, modello Bombardier. I fatti risalgono al 2 gennaio e si sono verificati all'aeroporto di New York. La coda del velivolo appartenente alla compagnia statunitense è stata investita dall’ala destra dell’aereo di Ita: la prima ha riportato seri danni, la seconda è stata tranciata di netto.

Su YouTube nei giorni scorsi è apparso l'audio delle conversazioni di quella sera. La torre di controllo dello scalo newyorchese viene contattata dai piloti americani subito dopo il "tamponamento". I due riferiscono di essere stati urtati da un Airbus azzurro di Ita (nelle comunicazioni aeroportuali viene ancora chiamata Alitalia). I piloti di Ita, dal canto loro, non possono fare altro che confermare l'incidente.

Sul posto giungono i vigili del fuoco, ma il loro intervento non si rende nemmeno necessario. Incidenti di lieve entità di questo tipo, spiegheranno dalla compagnia italiana, "succedono negli scali congestionati". La compagnia italiana ha avviato un’indagine interna e sta offrendo la massima collaborazione alle autorità statunitensi. L’Airbus che si è reso protagonista dell’incidente – un A330-202 nuovo di zecca – sarebbe già stato riparato, ed è rientrato a Fiumicino nelle ultime ore. I 200 passeggeri che sarebbero dovuti decollare con l'aereo italiano sono ovviamente stati fatti scendere e redistribuiti su altri voli nei giorni seguenti.

La nota di Ita: "Incidente possibile negli aeroporti congestionati"

Ita ha diffuso una nota per fare chiarezza su quanto avvenuto: "In merito a quanto accaduto nelle fasi successive all’atterraggio del volo del 2 gennaio 2023 presso l’aeroporto di New York JFK, ITA Airways comunica di aver attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze e, qualora ne ricorrano i presupposti, fornirà totale collaborazione con la massima trasparenza alle Autorità preposte. Nel sottolineare come simili episodi di lieve entità si verifichino non di rado specialmente negli aeroporti molto congestionati soprattutto nella movimentazione a terra come, tra gli altri, New York JFK, ITA Airways dichiara di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti di safety dettati dalle autorità competenti. A tal proposito la Compagnia adotta sempre tutte le necessarie misure e procedure per garantire la massima sicurezza dei propri passeggeri, elaborandole e migliorandole continuamente nell’ottica aeronautica di prevenzione, come fatto anche per il volo in questione".