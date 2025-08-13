video suggerito
Neonato muore all’ospedale di Cetraro, la Procura avvia un’indagine: sequestrata la cartella clinica
A cura di Eleonora Panseri
Un neonato è morto all’ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro, in provincia di Cosenza. I genitori del piccolo hanno presentato una denuncia e la Procura ha avviato un'indagine sul caso. Il fatto sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto, stando a quanto riportano i quotidiani locali.
I Carabinieri della Compagnia di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà, al momento hanno sequestrato la cartella clinica del bambino e avviato i primi accertamenti per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Non è chiaro infatti se il neonato sia morto prima o durante il parto. A quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Palmi dovrebbe provvedere già nelle prossime ore a disporre l'autopsia.
In aggiornamento.