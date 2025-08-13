Neonato muore all’ospedale di Cetraro, la Procura avvia un’indagine: sequestrata la cartella clinica

Un neonato è morto all’ospedale di Cetraro. I genitori del piccolo hanno presentato una denuncia e la Procura ha avviato un’indagine sul caso. I Carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica del bambino e avviato i primi accertamenti per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.